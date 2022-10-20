Налоговая служба требует признать банкротом завод ЖБИ в Новосибирской области

Иск к ООО «Линевский домостроительный комбинат» подала Межрайонная инспекция ФНС №17 в Арбитражный суд. С предприятия требуют 26 млн рублей.
Известно, что завод был основан в 2016 году в поселке Линево. Предприятие занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве.
В 2018 году комбинат уже требовали признать банкротом – задолженность на тот момент составляла 14 млн рублей. Однако суд прекратил дело. В 2019 году ФНС №3 вновь заявила в суд с требованием признания завода банкротом. Сумма долга составляла 17 млн рублей, но ведомство отказало в банкротстве компании.
Напомним, что в Новосибирске 42 киоска «Дядя Денер» выставили на торги за многомиллионные долги. Популярная сеть фастфуда взяла кредит на развитие бизнеса у «ВТБ» в Красноярске. Влезла в долги перед ней, а потом взяла под рефинансирование у Сбербанка 35 млн рублей и тоже не выплатила.