Налоговая служба требует признать банкротом завод ЖБИ в Новосибирской области

Напомним, что в Новосибирске 42 киоска «Дядя Денер» выставили на торги за многомиллионные долги. Популярная сеть фастфуда взяла кредит на развитие бизнеса у «ВТБ» в Красноярске. Влезла в долги перед ней, а потом взяла под рефинансирование у Сбербанка 35 млн рублей и тоже не выплатила.