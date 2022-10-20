Согласно указу Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», территории Российской Федерации разделены по принципу разных уровней готовности на фоне объявления военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Новосибирская область относится к регионам с так называемым "базовым уровнем готовности". Что это значит?
Базовый уровень готовности не подразумевает под собой каких-то ограничений для жителей, однако возлагает на главу региона, в данном случае, на губернатора Андрея Травникова, обязанность по проведению мероприятий для защиты граждан от ЧС природного и техногенного характера, а также для "удовлетворения нужд вооруженных сил РФ". Кроме того, Травников сможет принимать дополнительные меры для поддержания общественной безопасности и безопасности объектов критически важной инфраструктуры: транспортной, энергетической, объектов связи.
Размытые формулировки позволяют крайне широко трактовать указ главы государства. В любом случае, ответственность за принятие решения в рамках базового уровня готовности полностью лежит на губернаторе.