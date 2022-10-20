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Путин ввел разные уровни военного положения в регионах: какой в Новосибирской области

Сегодня, 04:56
Фото: atas.info

Уровень базовой готовности ввел Владимир Путин в Новосибирской области

Президент Владимир Путин издал 19 октября 2022 два указа: один вводит режим военного положения в четырех новых субъектах РФ, другой – определяет уровень готовности в остальных регионах. Разбираемся, как это касается жителей Новосибирской области

Согласно указу Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», территории Российской Федерации разделены по принципу разных уровней готовности на фоне объявления военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Новосибирская область относится к регионам с так называемым "базовым уровнем готовности". Что это значит?

Базовый уровень готовности не подразумевает под собой каких-то ограничений для жителей, однако возлагает на главу региона, в данном случае, на губернатора Андрея Травникова, обязанность по проведению мероприятий для защиты граждан от ЧС природного и техногенного характера, а также для "удовлетворения нужд вооруженных сил РФ". Кроме того, Травников сможет принимать дополнительные меры для поддержания общественной безопасности и безопасности объектов критически важной инфраструктуры: транспортной, энергетической, объектов связи.

Размытые формулировки позволяют крайне широко трактовать указ главы государства. В любом случае, ответственность за принятие решения в рамках базового уровня готовности полностью лежит на губернаторе.

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#Общество#Новосибирская область#Спецоперация на Украине#Военное положение#Ограничения#Спецоперация#Путин#Андрей Травников
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