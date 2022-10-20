Валютчик из Новосибирска перевел за рубеж 90 миллионов

По данным следствия, с мая 2017 по сентябрь 2018 года сибиряк переводил деньги в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов в одну из стран Азии. Для этого подозреваемый использовал фиктивные документы с недостоверными данными о заключении внешнеэкономических контрактов с зарубежными компаниями на поставки товаров.