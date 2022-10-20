Валютчик из Новосибирска перевел за рубеж 90 миллионов

По данным следствия, с мая 2017 по сентябрь 2018 года сибиряк переводил деньги в иностранной валюте на счета нескольких нерезидентов в одну из стран Азии. Для этого подозреваемый использовал фиктивные документы с недостоверными данными о заключении внешнеэкономических контрактов с зарубежными компаниями на поставки товаров.
На основании этих документов он перечислил на банковские счета нескольких нерезидентов более 1,5 млн долларов (90 млн рублей). При этом никакой товар он доставлять не планировал. Вычислить злоумышленника удалось лишь в 2022 году.
Мужчину заключили под стражу, ему грозит срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Дело рассмотрит суд Новосибирска.
Напомним, что комбинату в Линево уже третий раз грозит банкротство. С предприятия требуют 26 млн рублей.