Москва любит бедных, любит делать их беднее: почему все стремятся переехать в столицу

В России основное население концентрируется лишь в 17 регионах, да и те носят номинальный характер. «Новые Известия» составили рейтинг городов по притоку населения в связи с внутренней миграцией.
На первом месте находятся Москва и Московская область. Там, ежедневно ходят на работы более 3,2 млн человек (почти 75% трудоспособного населения). За период с 2017 по 2021 в МО и Москве зарегистрировали около 2,44 миллиона человек.
На втором месте находится Краснодарский край. Он привлекает россиян развитым туризмом. Не менее популярным городом для переезда стал и Калининград, который привлекает европейским стилем. Большой прирост наблюдается в республике Адыгея. По мнению эксперт по демографии Никиты Мкртчяна, это связано с примыканием к Краснодарскому краю.
Стоит отметить, что за последние несколько лет в стране выросли цены на новостройки в разных регионах. Например, в Хабаровске они увеличились более чем вполовину, в Липецке на 50%, а в Иркутске на 48%. А вот в этом списке столица России заняла скромное, 28 место. Стоимость на невидимость выросла там всего на 2%. Это одна из причин, почему граждане стремятся переехать в Москву, в частности студенты.
Напомним, что в 30 муниципальных районах Новосибирской области по данным Новосибирскстата проживает 2 780 300 человек. Atas.info собрал ТОП-5 районов, где мало кто хочет жить.