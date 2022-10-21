Москва любит бедных, любит делать их беднее: почему все стремятся переехать в столицу

Стоит отметить, что за последние несколько лет в стране выросли цены на новостройки в разных регионах. Например, в Хабаровске они увеличились более чем вполовину, в Липецке на 50%, а в Иркутске на 48%. А вот в этом списке столица России заняла скромное, 28 место. Стоимость на невидимость выросла там всего на 2%. Это одна из причин, почему граждане стремятся переехать в Москву, в частности студенты.