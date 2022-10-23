Сибирячке продали пустую коробку с обезболивающими в новосибирской аптеке

Напомним, что женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.