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Сибирячке продали пустую коробку с обезболивающими в новосибирской аптеке

Сегодня, 11:48
Фото: 1MI
В коробке не оказалось никаких таблеток
Жительница Новосибирска купила в одной из аптек города таблетки, только вот в упаковке лекарств не оказалась. Об этом сибирячка рассказала на сайте Фламп.

По словам женщины, она зашла в аптеку за таблетками от боли. После того, как она купила и вышла из спецмагазина, она открыла коробку и удивилась отсутствием лекарств в коробке.

Вернувшись в аптеку, фармацевты начали отрицать и заявлять, что каждую коробку они проверяют лично. Только вот звонок заведующей показал обратное. Начальница объяснила, что коробки они не имеют право открывать и это дело других ответственных лиц.

Скандалить сибирячка не стала и пошла в другую аптеку. Жалобу она оставила на сайте отзывов.  

Напомним, что женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
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