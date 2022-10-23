Сибирячке продали пустую коробку с обезболивающими в новосибирской аптеке

По словам женщины, она зашла в аптеку за таблетками от боли. После того, как она купила и вышла из спецмагазина, она открыла коробку и удивилась отсутствием лекарств в коробке.
Вернувшись в аптеку, фармацевты начали отрицать и заявлять, что каждую коробку они проверяют лично. Только вот звонок заведующей показал обратное. Начальница объяснила, что коробки они не имеют право открывать и это дело других ответственных лиц.
Скандалить сибирячка не стала и пошла в другую аптеку. Жалобу она оставила на сайте отзывов.
Напомним, что женщина с прыщами на гениталиях возмутилась непрофессионалами в клинике Новосибирска. Сибирячка захотела избавиться от прыщей в интимном месте и обратилась в частную клинику. Самое интересное в том, что доктор предложила ей отрезать малые половые губы, дабы избавиться от прыщей. В итоге девушка осталась крайне возмущена таким подходом в этом центре и отказалась от услуг.