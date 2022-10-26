Около 200 мобилизованных отправили на медкомиссию в Новосибирской области

Врачи проверяют на наличие заболеваний у 200 мобилизованных мужчин. Их забрали на медкомиссию из мобилизационного пункта в НВВКУ (Новосибирское высшее военное командное училище).
«Медики должны проверить их состояние. Если диагноз подтвердится – вернут домой, если нет, то останется служить», - добавил глава области в ходе прямого эфира.
Напомним, ранее новосибирский губернатор прокомментировал повестку 140-килограмовому мужчине. Он отметил, что этого сибиряка отправили бы на обследование, а потом дали бы отсрочку.