Магазины в Новосибирске начнут штрафовать за продажу энергетиков детям до 18 лет

На предыдущей сессии Законодательного собрания поправки в статью закона об административных нарушениях были приняты в первом чтении. Сегодня вопрос о продаже энергетиков, опасных для детей, рассмотрели вновь.
«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более 1 упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье», - резюмировала заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских.
После вступления поправок в силу, подросткам до 18 лет будет запрещена продажа энергетиков. За нарушения данных правил предпринимателей начнут штрафовать. Сумма административного наказания будет считаться так: штраф для граждан может составить от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц − от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц − от 10 000 до 15 000 рублей.
Напомним, также сегодня одобрили законопроект о сокращении объема древесины на зимний период. Теперь предполагается рассчитывать количество древесины, исходя только из жилой площади дома, а не из общей.