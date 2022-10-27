atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Магазины в Новосибирске начнут штрафовать за продажу энергетиков детям до 18 лет

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Энергетики крайне опасны для молодого неокрепшего организма
За продажу энергетических напитков детям до 18 лет начнут штрафовать магазины. На сессии Заксобрания Новосибирской области 27 октября утвердили штрафы для таких продавцов.

На предыдущей сессии Законодательного собрания поправки в статью закона об административных нарушениях были приняты в первом чтении. Сегодня вопрос о продаже энергетиков, опасных для детей, рассмотрели вновь.

«Содержание кофеина в энергетических напитках часто составляет верхнюю допустимую норму суточного потребления. Не исключается возможность употребления тонизирующих напитков детьми, не достигшими 18 лет более 1 упаковки в день – это может привести к негативному влиянию на их здоровье», - резюмировала заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Елена Спасских.

После вступления поправок в силу, подросткам до 18 лет будет запрещена продажа энергетиков. За нарушения данных правил предпринимателей начнут штрафовать. Сумма административного наказания будет считаться так: штраф для граждан может составить от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц − от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц − от 10 000 до 15 000 рублей.

Напомним, также сегодня одобрили законопроект о сокращении объема древесины на зимний период. Теперь предполагается рассчитывать количество древесины, исходя только из жилой площади дома, а не из общей.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Дети
Подпишитесь
Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
Сегодня, 16:01
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
Сегодня, 10:37
Полмиллиарда за сервелат: «Черкизово» и «Торговая площадь» помирились в суде
Сегодня, 16:00
За нами следят: в небе над Новосибирском летают странные вертолеты
Сегодня, 08:57
Улицу Ленина перекроют с 6 ноября по 10 февраля на новогодние праздники
Сегодня, 17:17
"На газонах стоят машины по 7-8 миллионов" - депутаты поднимают штрафы в Новосибирске
Сегодня, 12:02