Магазины в Новосибирске начнут штрафовать за продажу энергетиков детям до 18 лет

После вступления поправок в силу, подросткам до 18 лет будет запрещена продажа энергетиков. За нарушения данных правил предпринимателей начнут штрафовать. Сумма административного наказания будет считаться так: штраф для граждан может составить от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц − от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц − от 10 000 до 15 000 рублей.