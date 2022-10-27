В два раза меньше дров смогут заготовить новосибирцы на холодную зиму

В первом чтении народные избранники Законодательного собрания приняли поправки в законопроект. Теперь жители региона смогут заготовить дров в два раза меньше.
Этот вопрос вынес на обсуждение министр экологии и природных ресурсов области Евгений Шестернин. Сейчас разрешенный объем 100 кубометров древесины. Теперь предполагается рассчитывать количество древесины, исходя только из жилой площади дома, а не из общей.
«С целью сохранения окружающей среды и рационального использования древесных ресурсов на территории Новосибирской области предложено уменьшить норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд для целей строительства и реконструкции до 50 кубометров, то есть ровно наполовину. Предлагаем уточнить положение закона в части, что древесина предоставляется для отопления не общей, а жилой площади», – резюмировал министр.
Также председатель Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что так поступили и в других регионах. Напомним, что между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница. Такое решение было принято на сегодняшней сессии.