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Новосибирцы останутся без дров?

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI
Этот вопросы поднял бывший мэр Бердска Евгений Шестернин - ныне министр экологии

В два раза меньше дров смогут заготовить новосибирцы на холодную зиму

Законопроект о сокращении объема древесины на зимний период одобрили депутаты Заксобрания Новосибирской области на сессии 27 октября.

В первом чтении народные избранники Законодательного собрания приняли поправки в законопроект. Теперь жители региона смогут заготовить дров в два раза меньше.

Этот вопрос вынес на обсуждение министр экологии и природных ресурсов области Евгений Шестернин. Сейчас разрешенный объем 100 кубометров древесины. Теперь предполагается рассчитывать количество древесины, исходя только из жилой площади дома, а не из общей.

«С целью сохранения окружающей среды и рационального использования древесных ресурсов на территории Новосибирской области предложено уменьшить норматив заготовки гражданами древесины для собственных нужд для целей строительства и реконструкции до 50 кубометров, то есть ровно наполовину. Предлагаем уточнить положение закона в части, что древесина предоставляется для отопления не общей, а жилой площади», – резюмировал министр.

Также председатель Заксобрания Андрей Шимкив отметил, что так поступили и в других регионах. Напомним, что между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница. Такое решение было принято на сегодняшней сессии. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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