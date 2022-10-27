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Между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница

Сегодня, 06:43
Фото: atas.info, uvalsk.nso.ru
Проект подписан губернаторами регионов
Границу установят между Алтайским краем и Новосибирской области. К этому решению пришли депутаты Заксобрания региона на сессии 27 октября.

Известно, что законопроект о границе между регионами приняли в первом чтении. Проект представил Алексей Колмаков, которого сегодня назначили министром строительства региона.

«Это уже четвертая граница, которую минстрой установил в 2022 году. Профильными органами государственной власти Новосибирской области и Алтайского края проект соглашения был согласован. Проект закона разработан в целях обеспечения легитимности соглашения об установлении границы. Подписан губернаторами Новосибирской области и Алтайского края», - резюмировал Алексей Колмаков на сессии Законодательного собрания.

Соответствующий законопроект также предусматривает утверждение заключения соглашения и порядок вступления закона в силу. 

Напомним, ранее Алтайская полиция поймала сбежавших из колонии №8 в Новосибирске рецидивистов. Один из них успел уехать в Барнаул.

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