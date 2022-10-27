Между Новосибирской областью и Алтайским краем будет установлена граница

Известно, что законопроект о границе между регионами приняли в первом чтении. Проект представил Алексей Колмаков, которого сегодня назначили министром строительства региона.
«Это уже четвертая граница, которую минстрой установил в 2022 году. Профильными органами государственной власти Новосибирской области и Алтайского края проект соглашения был согласован. Проект закона разработан в целях обеспечения легитимности соглашения об установлении границы. Подписан губернаторами Новосибирской области и Алтайского края», - резюмировал Алексей Колмаков на сессии Законодательного собрания.
Соответствующий законопроект также предусматривает утверждение заключения соглашения и порядок вступления закона в силу.
Напомним, ранее Алтайская полиция поймала сбежавших из колонии №8 в Новосибирске рецидивистов. Один из них успел уехать в Барнаул.