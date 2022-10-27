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Полмиллиарда за сервелат: «Черкизово» и «Торговая площадь» помирились в суде

Сегодня, 09:00
Фото: Страница "Черкизово" во ВКонтакте
Колбаса "Бородинская"

Иск "Черкизово" к "Торговой площади" на 500 млн рублей обернулся мировым соглашением

Арбитражный суд Новосибирска прекратил дело по иску АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» к новосибирскому ООО «Торговая площадь» о нарушении исключительных авторских прав на 448 млн рублей. Подписано мировое соглашение, размер компенсации не разглашается.

"Истец и ответчик в судебном заседании поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, заявили, что им известны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу", - говорится в определении, опубликованном на сайте суда.

Стороны договорились, что права на спорные обозначения колбасных изделий принадлежат "ЧМПЗ", а "Торговая площадь" полностью признает факт нарушения. В частности компания из Новосибирска согласилась, что использование обозначений "сходных до степени смешения" с принадлежащими группе "Черкизово" "ведет за собой компенсацию, оговоренную в конфиденциальном Соглашении".

Кроме того, "стороны признают и соглашаются с тем, что все досудебные, судебные и внесудебные расходы (...) относятся на Сторону, которая их понесла".

Напомним, что “ЧМПЗ" в сентябре подал иск к "Торговой площади" с требованием заплатить около полмиллиарда рублей компенсации. Московский мясной гигант обвинил новосибирского производителя производителя в продаже сервелата под запатентованными названиями.

«Дело связано с незаконным использованием «Торговой площади» товарных знаков, принадлежащих АО «ЧМПЗ»: «БОРОДИНСКАЯ» (свидетельство РФ №263638), «Губернский» (№198780/1), «Губернская» (№ 819489), «Губернские» (№823876). Мы обнаружили, что новосибирская компания производит сервелат под этими названиями, а ООО «Самобранка» занимается реализацией этой продукции, в том числе, через интернет-магазин», - рассказали Atas.info в пресс-службе Группы «Черкизово».

Компания решила взыскать с производителя из Новосибирска двукратную стоимость «украденной» продукции - 448 млн рублей, по подсчетам "ЧМПЗ".

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#Общество#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Черкизово#Старая площадь#Колбаса#Суд#Мировое соглашение
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