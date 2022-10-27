Иск "Черкизово" к "Торговой площади" на 500 млн рублей обернулся мировым соглашением

Стороны договорились, что права на спорные обозначения колбасных изделий принадлежат "ЧМПЗ", а "Торговая площадь" полностью признает факт нарушения. В частности компания из Новосибирска согласилась, что использование обозначений "сходных до степени смешения" с принадлежащими группе "Черкизово" "ведет за собой компенсацию, оговоренную в конфиденциальном Соглашении".