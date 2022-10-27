Иск "Черкизово" к "Торговой площади" на 500 млн рублей обернулся мировым соглашением

"Истец и ответчик в судебном заседании поддержали ходатайство об утверждении мирового соглашения, заявили, что им известны последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу", - говорится в определении, опубликованном на сайте суда.
Стороны договорились, что права на спорные обозначения колбасных изделий принадлежат "ЧМПЗ", а "Торговая площадь" полностью признает факт нарушения. В частности компания из Новосибирска согласилась, что использование обозначений "сходных до степени смешения" с принадлежащими группе "Черкизово" "ведет за собой компенсацию, оговоренную в конфиденциальном Соглашении".
Кроме того, "стороны признают и соглашаются с тем, что все досудебные, судебные и внесудебные расходы (...) относятся на Сторону, которая их понесла".
Напомним, что “ЧМПЗ" в сентябре подал иск к "Торговой площади" с требованием заплатить около полмиллиарда рублей компенсации. Московский мясной гигант обвинил новосибирского производителя производителя в продаже сервелата под запатентованными названиями.
«Дело связано с незаконным использованием «Торговой площади» товарных знаков, принадлежащих АО «ЧМПЗ»: «БОРОДИНСКАЯ» (свидетельство РФ №263638), «Губернский» (№198780/1), «Губернская» (№ 819489), «Губернские» (№823876). Мы обнаружили, что новосибирская компания производит сервелат под этими названиями, а ООО «Самобранка» занимается реализацией этой продукции, в том числе, через интернет-магазин», - рассказали Atas.info в пресс-службе Группы «Черкизово».
Компания решила взыскать с производителя из Новосибирска двукратную стоимость «украденной» продукции - 448 млн рублей, по подсчетам "ЧМПЗ".