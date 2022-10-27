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В новосибирских школах модернизируют системы противопожарной безопасности

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Правила противопожарной безопасности
Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов заявил, что региональное правительство планирует модернизировать системы противопожарной безопасности в новосибирских образовательных учреждениях.

По его словам, в настоящее время все объекты оснащены системами, которые при возникновении возгорания автоматически передают сигнал в экстренные службы. Однако, по мнению властей, они нуждаются в модернизации.

“В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям”, - сказал Савостьянов.

Ранее замминистра рассказал, на что тратятся 700 млн рублей, которые каждый год выделяются из областного бюджета на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности школ.

700 миллионов в год стоит безопасность новосибирских школьников
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