В новосибирских школах модернизируют системы противопожарной безопасности

По его словам, в настоящее время все объекты оснащены системами, которые при возникновении возгорания автоматически передают сигнал в экстренные службы. Однако, по мнению властей, они нуждаются в модернизации.
“В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям”, - сказал Савостьянов.
Ранее замминистра рассказал, на что тратятся 700 млн рублей, которые каждый год выделяются из областного бюджета на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности школ.