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Женщина вратарь из Новосибирска спасла ворота необычной частью тела в серии пенальти

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
Решающий удар в серии пенальти вратарь Дарья Козлова отбила головой.
Футбольный клуб "Новосибирск" прокомментировал сенсационное спасение женской команды по футболу во время матча «Новосибирск» - «Академия футбола» (Тамбов). Голкипер Дарья Козлова в серии пенальти отбила летевший в ворота мяч головой.

Со счетом 4:3 Новосибирская женская сборная по футболу заняла первое место и стала Чемпионом Первой Лиги. Решающий удар по воротам сборной голкипер Дарья Козлова отбила головой. Как правило вратари отбивают  пенальти руками, реже - ногами. Случаи спасения ворот головой - исключительная редкость.

Пресс-атташе Футбольного клуба "Новосибирск" Дмитрий Кондратьев прокомментировал успех: "Это необычное явление не только в женском футболе. Как сказала Дарья Козлова, она сама не планировала такого эффектного варианта защиты ворот. Только успела повернуться, и увидела, что ей в лоб летит мяч. Конечно, все счастливы, что это принесло золотую медаль в Первой Лиге". Генеральный директор Футбольного клуба «Новосибирска» Андрей Полищук надеется, что эта победа дает клубу все шансы сыграть в Суперлиге.

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