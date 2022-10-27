Со счетом 4:3 Новосибирская женская сборная по футболу заняла первое место и стала Чемпионом Первой Лиги. Решающий удар по воротам сборной голкипер Дарья Козлова отбила головой. Как правило вратари отбивают пенальти руками, реже - ногами. Случаи спасения ворот головой - исключительная редкость.
Пресс-атташе Футбольного клуба "Новосибирск" Дмитрий Кондратьев прокомментировал успех: "Это необычное явление не только в женском футболе. Как сказала Дарья Козлова, она сама не планировала такого эффектного варианта защиты ворот. Только успела повернуться, и увидела, что ей в лоб летит мяч. Конечно, все счастливы, что это принесло золотую медаль в Первой Лиге". Генеральный директор Футбольного клуба «Новосибирска» Андрей Полищук надеется, что эта победа дает клубу все шансы сыграть в Суперлиге.
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