Пресс-атташе Футбольного клуба "Новосибирск" Дмитрий Кондратьев прокомментировал успех: "Это необычное явление не только в женском футболе. Как сказала Дарья Козлова, она сама не планировала такого эффектного варианта защиты ворот. Только успела повернуться, и увидела, что ей в лоб летит мяч. Конечно, все счастливы, что это принесло золотую медаль в Первой Лиге". Генеральный директор Футбольного клуба «Новосибирска» Андрей Полищук надеется, что эта победа дает клубу все шансы сыграть в Суперлиге.