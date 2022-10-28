Проезд по Бориса Богаткова откроют в Новосибирске 1 ноября-2022

Ограничения для проезда в связи с ремонтом теплотрассы введены на Бориса Богаткова с этого лета. Подрядчик, который выполняет ремонтные работы, уже несколько раз переносил сроки сдачи объекта. Последний раз сообщалось, что участок улицы откроют 7 октября, однако этого не произошло.
Сейчас же, по словам мэрии, проезд откроют 1 ноября. А подрядчик завершит все работы 31 октября. В настоящий момент рабочие укладывают асфальт.
Протяженность объекта — 640 метров. В работы входили замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, трубопроводов и тепломеханического оборудования.
Напомним, что ранее карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году. По состоянию на 2021 год 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина «красной» зоны должна сократиться на 12 километров.