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Проезд по Бориса Богаткова откроют в Новосибирске 1 ноября-2022

Сегодня, 05:04
Фото: atas.info
Подрядчик не раз переносил сроки сдачи
Движение автомобилей по улице Бориса Богаткова откроют 1 ноября в Новосибирске, о чем сообщают в городской мэрии.

Ограничения для проезда в связи с ремонтом теплотрассы введены на Бориса Богаткова с этого лета. Подрядчик, который выполняет ремонтные работы, уже несколько раз переносил сроки сдачи объекта. Последний раз сообщалось, что участок улицы откроют 7 октября, однако этого не произошло.

Сейчас же, по словам мэрии, проезд откроют 1 ноября. А подрядчик завершит все работы 31 октября. В настоящий момент рабочие укладывают асфальт.

Протяженность объекта — 640 метров. В работы входили замена строительных конструкций тепловых камер и каналов, трубопроводов и тепломеханического оборудования.

Напомним, что ранее карту самых убитых теплотрасс составили в Новосибирске в 2022 году. По состоянию на 2021 год 89 километров труб тепловых сетей находились в критическом состоянии. Это около 12% всех теплосетей, которые находятся на балансе СГК. По итогам 2022 года длина «красной» зоны должна сократиться на 12 километров.

Ремонт теплотрассы продлили на улице Бориса Богаткова в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022
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