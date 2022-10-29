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Новосибирский космонавт Анна Кикина поздравила ХК “Сибирь” с 60-летием с борта МКС

Сегодня, 11:46
Фото: ВК-страница "Сибири"
поздравление с борта МКС
Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина, находящаяся сейчас на борту МКС, поздравила новосибирский хоккейный клуб “Сибирь”, которому сегодня исполняется 60 лет. Видео опубликовано на ВК-станице клуба.

"Сердечно поздравляю хоккейный клуб "Сибирь" из моего родного города с 60-летним юбилеем, желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубок Гагарина”, - сказала Кикина.

Она также обратилась к болельщикам “Сибири”, пожелав им “поддерживать команду так, чтобы было слышно даже на МКС.

“Вперед, “Сибирь”, “Сибирь” Новосибирск!”, - резюмировала космонавтка.

Ранее Кикина поделилась из космоса фото с символом Новосибирска - Городовичком. Снимки опубликовали на сайте Большого планетария.

Игрушки, оказавшиеся на орбите, связали педагоги ДЮЦ «Планетарий» и передали женщине-космонавту задолго до полета.

#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Хк сибирь#60-летие#МКС#Анна Кикина#Поздравление#Видео
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