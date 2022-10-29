Новосибирский космонавт Анна Кикина поздравила ХК “Сибирь” с 60-летием с борта МКС

"Сердечно поздравляю хоккейный клуб "Сибирь" из моего родного города с 60-летним юбилеем, желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубок Гагарина”, - сказала Кикина.
Она также обратилась к болельщикам “Сибири”, пожелав им “поддерживать команду так, чтобы было слышно даже на МКС.
“Вперед, “Сибирь”, “Сибирь” Новосибирск!”, - резюмировала космонавтка.
Ранее Кикина поделилась из космоса фото с символом Новосибирска - Городовичком. Снимки опубликовали на сайте Большого планетария.
Игрушки, оказавшиеся на орбите, связали педагоги ДЮЦ «Планетарий» и передали женщине-космонавту задолго до полета.