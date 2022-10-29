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Снег и мороз ожидаются в Новосибирске в последние дни октября-2022

Сегодня, 03:10
Фото: 1MI
Столбик термометра будет колебаться по обе стороны от нулевой отметки
Зимняя погода приходит в Новосибирск в последние дни второго месяца календарной осени

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем в субботу, 29 октября, столбик термометра будет колебаться в районе отметок 0…-2 градуса, ожидается слабый снег и юго-западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14 м/с.

В воскресенье, 30 октября, ночная температура составит 3-5 градусов ниже нулевой отметки, возможен мокрый снег. Днем столбик термометра поднимется от отметок 1-3 градуса выше ноля. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

В понедельник, 31 октября, ночную температуру прогнозируют в районе 2-4 градусов мороза, днем показания термометра будут зеркально противоположными – те же значения, но со знаком плюс. Направление и сила ветра останутся неизменными.

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