По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, днем в субботу, 29 октября, столбик термометра будет колебаться в районе отметок 0…-2 градуса, ожидается слабый снег и юго-западный ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 14 м/с.