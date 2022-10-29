atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Запрета на свидания нет: мобилизованные опровергли слухи об изоляции НВВКУ

Сегодня, 04:22
Фото: atas.info
Орраничений на свдания с родными в НВВКУ нет
Призванные в рамках частичной мобилизации могут свободно встречаться с родственниками. Об этом сообщили расквартированные на базе Новосибирского высшего военного командного училища мужчины

Мобилизованные мужчины, проходящие подготовку в Новосибирске, на базе НВВКУ, сообщили, что никаких ограничений на встречи с родственниками и передачу продуктов или вещей не существует. Запрет действует только на алкоголь. Но его мобилизованные могут свободно купать в магазинах Советского района. В зоне, прилегающей к военному училищу, торговля спиртными напитками запрещена. Но в свободное время люди в военной форме могут беспрепятственно добраться до магазинов, где подобные ограничения не действуют, чему свидетелем неоднократно был корреспондент Atas.info.

Новосибирец снял видео про «тревожный рюкзак» для мобилизованного
Узнать подробнее

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мобилизованным запретили свидания с близкими и ограничили передачи, пишет издание "АиФ-Новосибирск".

Читайте также:
Минцифры НСО: отсрочку от мобилизации получили более 9 тыс. айтишниковНовосибирские многодетные отцы отказываются от отсрочки по мобилизации"Системными недоработками" объяснил ошибки частичной мобилизации губернатор Травников
#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Новосибирск#Частичная мобилизация#Военные#НВВКУ
Подпишитесь
"Сатанинский праздник": как в Новосибирске общественники борются с Хэллоуином
Вчера, 16:15
Эффектные снимки разделки кита на Камчатке опубликовал новосибирский фотограф
27 октября, 19:33
Хэллоуин-2022 в Новосибирске - 10 лучших фото уличных украшений
Вчера, 11:14
Новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области
27 октября, 10:37
Программа празднования Нового года-2023 представлена в Новосибирске
Вчера, 09:53
ТОП новых граффити в Новосибирске
Вчера, 16:16