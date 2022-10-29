Мобилизованные мужчины, проходящие подготовку в Новосибирске, на базе НВВКУ, сообщили, что никаких ограничений на встречи с родственниками и передачу продуктов или вещей не существует. Запрет действует только на алкоголь. Но его мобилизованные могут свободно купать в магазинах Советского района. В зоне, прилегающей к военному училищу, торговля спиртными напитками запрещена. Но в свободное время люди в военной форме могут беспрепятственно добраться до магазинов, где подобные ограничения не действуют, чему свидетелем неоднократно был корреспондент Atas.info.