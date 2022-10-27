Кроме того, в «тревожный рюкзак» вошли кнопочный телефон, пауэрбанк, триммер на батарейках, бульонные кубики и другое. Однако после того, как новосибирец попал в учебную зону НВВКУ, он скорректировал свое представление о «тревожном рюкзаке», так как часть вещей ему просто не понадобилась (многое выдавали в учебке).