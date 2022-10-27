Так, автор видео рассказал, что его призвали на службу в рамках частичной мобилизации. К призыву он подготовился основательно: решил вспомнить свою службу в молодости и собрал необходимые вещи в рюкзак, которые облегчат жизнь бойца.
Идеальный рюкзак включает в себя термобелье, костюм, кофту со штанами, тонкую и толстую шапку, балаклаву, портянки и дождевик. Всего было собрано 50 позиций. Мужчина посоветовал уделить особое внимание аптечке: взять лейкопластыри, мази и теймурову пасту, которая спасет от потливости ног.
Кроме того, в «тревожный рюкзак» вошли кнопочный телефон, пауэрбанк, триммер на батарейках, бульонные кубики и другое. Однако после того, как новосибирец попал в учебную зону НВВКУ, он скорректировал свое представление о «тревожном рюкзаке», так как часть вещей ему просто не понадобилась (многое выдавали в учебке).
Напомним, мобилизованные в НСО получили бронежилеты и шлемы. Призывники обеспечены всем обмундированием, обувью, а также оружием.
Ранее военком Новосибирской области подтвердил ошибки при частичной мобилизации. Выяснилось, что призванных по частичной мобилизации приехало в в регион слишком много – их некуда было поместить из-за неучтенных моментов.