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Новосибирец снял видео про «тревожный рюкзак» для мобилизованного

Сегодня, 02:24
Фото: 1MI
Позже выяснилось, что половина собранных вещей в "рюкзак" не пригодились
Мобилизованный мужчина из Новосибирска опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором подробно рассказал о «тревожном рюкзаке». Видео набрало более 10 тысяч просмотров.

Так, автор видео рассказал, что его призвали на службу в рамках частичной мобилизации. К призыву он подготовился основательно: решил вспомнить свою службу в молодости и собрал необходимые вещи в рюкзак, которые облегчат жизнь бойца.

Идеальный рюкзак включает в себя термобелье, костюм, кофту со штанами, тонкую и толстую шапку, балаклаву, портянки и дождевик. Всего было собрано 50 позиций. Мужчина посоветовал уделить особое внимание аптечке: взять лейкопластыри, мази и теймурову пасту, которая спасет от потливости ног.

Кроме того, в  «тревожный рюкзак» вошли кнопочный телефон, пауэрбанк, триммер на батарейках, бульонные кубики и другое. Однако после того, как новосибирец попал в учебную зону НВВКУ, он скорректировал свое представление о «тревожном рюкзаке», так как часть вещей ему просто не понадобилась (многое выдавали в учебке).

Напомним, мобилизованные в НСО получили бронежилеты и шлемы. Призывники обеспечены всем обмундированием, обувью, а также  оружием. 

Ранее военком Новосибирской области подтвердил ошибки при частичной мобилизации. Выяснилось, что призванных по частичной мобилизации приехало в в регион слишком много – их некуда было поместить из-за неучтенных моментов.

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