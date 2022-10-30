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В Минкульте Новосибирской области поддержали запрет ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах

Сегодня, 06:12
Фото: 1MI
Решение о наличии признаков ЛГБТ-пропаганды принимает суд
Исполняющий обязанности главы регионального Министерства культуры Юрий Зимняков высказался за окончательное принятие федерального закона, который запрещает пропаганду ЛГБТ-культуры в произведениях искусства

И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поддержал решение депутатов Госдумы России, принявших в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в книгах и кинофильмах. Как заявил Зимняков, посетители библиотек должны быть лишены доступа к книгам, где будет выявлены признаки такого рода пропаганды. Как отметил чиновник, литература должна нести "семейные наши ценности традиционные".

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В свою очередь директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова сообщила, что библиотеки региона и сейчас отслеживают Минюста России, где публикуется список изданий, запрещенных судебными решениями. Такие книги подлежат изъятию из библиотечного фона, пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на слова Тарасовой.

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#Общество#Новосибирск#ЛГБТ#Книги#Библиотека
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