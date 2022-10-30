И.о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков поддержал решение депутатов Госдумы России, принявших в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в книгах и кинофильмах. Как заявил Зимняков, посетители библиотек должны быть лишены доступа к книгам, где будет выявлены признаки такого рода пропаганды. Как отметил чиновник, литература должна нести "семейные наши ценности традиционные".