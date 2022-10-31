Две школьницы устроили разборки с перцовым баллончиком в Новосибирске

Сам инцидент произошел в Калининском районе 27 октября. Две ученицы 7 и 8 класса решили выяснить отношения. Для разборок они выбрали нейтральную территорию – школу, где они не обучаются.
Суть конфликта была в том, что одна девочка оскорбила маму оппонентки, а другая – лучшую подругу. В итоге подростки разозлились и решили расставить все точки над И. Во время потасовки, одна из школьниц брызнула в лицо своей сопернице.
Пострадавшую отвели в учебное заведение, для оказания первой помощи. На этом происшествие не закончилось, и нападавшая забежала в школу, где пнула раковину – та разломалась вдребезги.
Скандал пришлось урегулировать Росгвардии. Об инциденте узнали в министерстве образования региона, а также полиция организовала проверку. В больницу никто не обращался.
Напомним, что ранее девушек выгнали из бара в Новосибирске после драки на танцполе. Администраторы ночного бара не стали разбираться в происходящем и просто выставили за дверь всех участниц конфликта.