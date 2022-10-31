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Агрессивные школьницы из Новосибирска устроили разборки – пострадала раковина

Сегодня, 05:30
Фото: ВК/Гнилой Новосибирск
Подросток в ярости распинала раковину

Две школьницы устроили разборки с перцовым баллончиком в Новосибирске

На территории одной из школ Новосибирска две девочки устроили разборки с применением перцового баллончика, о произошедшем стало известно из социальных сетей.

Сам инцидент произошел в Калининском районе 27 октября. Две ученицы 7 и 8 класса решили выяснить отношения. Для разборок они выбрали нейтральную территорию – школу, где они не обучаются.

Суть конфликта была в том, что одна девочка оскорбила маму оппонентки, а другая – лучшую подругу. В итоге подростки разозлились и решили расставить все точки над И. Во время потасовки, одна из школьниц брызнула в лицо своей сопернице.

Пострадавшую отвели в учебное заведение, для оказания первой помощи. На этом происшествие не закончилось, и нападавшая забежала в школу, где пнула раковину – та разломалась вдребезги.

Скандал пришлось урегулировать Росгвардии. Об инциденте узнали в министерстве образования региона, а также полиция организовала проверку. В больницу никто не обращался.

Напомним, что ранее девушек выгнали из бара в Новосибирске после драки на танцполе.  Администраторы ночного бара не стали разбираться в происходящем и просто выставили за дверь всех участниц конфликта.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Дети
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