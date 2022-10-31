В Караганду! Новосибирский автовокзал запускает новый рейс

На этот рейс можно сесть на вокзале на Гусинобродском шоссе, автостанции у железнодорожного вокзала и на Юго-Западной станции. Каждую среду и воскресенье автобус будет забирать пассажиров в 14:50, 15:30 и 16:10 соответственно.
Время пути до Караганды составит 20 часов, границу автобус пересечет через пункт пропуска Кулунда.
Это не первый рейс, соединяющий Новосибирск с Казахстаном. Из столицы Сибири на автобусе можно напрямую добраться до Усть-Каменогорска, Экибастуза, Темиртау, Павлодара, Астаны и других городов.