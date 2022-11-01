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80% новосибирцев еле сводят концы с концами — в чем проблема

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI
Айтишники больше всего довольны зарплатой

80% новосибирцам не хватает зарплаты на основные нужды

Только 20% жителей Новосибирской области довольны своей заработной платной, такой вывод сделали аналитики HH.ru.

Исследователи провели опрос среди новосибирцев и выяснили, что 39% опрошенных заявляют, что недовольны нынешней зарплатой, так как она не покрывает затраты на основные нужды. Другие 41% опрошенные считают, что их зарплаты хватает впритык. Довольны своими доходами только 20% населения.

Среди тех, кто доволен своим заработком, оказались IT-специалисты, работники сферы добычи сырья и высшего менеджмента. А вот о нехватке зарплаты рассказали сотрудники сферы ресторанного или гостиничного бизнеса, а также простые рабочие.

Большую часть средств новосибирцы тратят на еду, оплату жилья, ипотеку. Много расходов выделяется и на детей, транспорт и коммунальные услуги.

Напомним, что ранее Новосибирск попал в десятку самых дорогих городов России. Самыми «кусающимися» жители Новосибирска назвали цены на жилье и продукты питания. Кроме того, горожане недовольны стоимостью жилищно-коммунальных и медицинских услуг, а так же тратами на одежду.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
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