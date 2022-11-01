80% новосибирцев еле сводят концы с концами — в чем проблема

Исследователи провели опрос среди новосибирцев и выяснили, что 39% опрошенных заявляют, что недовольны нынешней зарплатой, так как она не покрывает затраты на основные нужды. Другие 41% опрошенные считают, что их зарплаты хватает впритык. Довольны своими доходами только 20% населения.