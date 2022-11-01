Климатический армагеддон: в ноябре в Новосибирской области похолодает до -31 °C

Синоптики обещают в ноябре морозную снежную погоду. Правда, начало месяца не будет отличаться от многолетних среднестатистических значений: в первую неделю ноября ожидаются плюсовая температура днем, от +1 до +4 градусов, и незначительное похолодание ночью. В среду обещают солнце, в пятницу - дождь, в воскресенье - снег. Более того, на три дня установится по-настоящему солнечная погода, что для мрачного и унылого ноября очень неплохо. Давление будет в норме, порывы ветра не превысят 5-7 м/с.
Неделя с 14 по 20 ноября прогнозируется пасмурной, холодной и ветреной. Днем -1… -3°C и совсем без солнца, а ночи выдадутся морозные: -4, -5, -7 и даже -9 градусов. И круглосуточно снег, в дневные часы временами с дождем. В понедельник, 14 ноября, ожидается сильный снегопад. После этого снег уже ляжет плотным покровом, и можно будет смело доставать лыжи, сноуборды и прочую зимнюю спортивную амуницию. Не забываем про гололед - по дорогам двигаемся осторожно и пешком, и, тем более, на машине.
Снегопады обещают в понедельник и вторник на третьей неделе ноября. В среду, 23 ноября, на несколько часов температура воздуха поднимется до нуля, в четверг и пятницу днем ожидается 1 и 2 градуса тепла соответственно. В эти часы пройдут дожди со снегом. Ночью же столбики термометров окончательно уйдут в минус и будут держаться на отметке -9 °C. На третьей неделе ноября синоптики прогнозируют немного ясного неба, солнце ненадолго покажется в пятницу и воскресенье.
На четвертой неделе температура опустится до -22 °C. Предпоследние дни ноября будут еще терпимыми, - 2 градуса днем и -6 ночью. Правда, с дождем, снегом и гололедицей. Затем грянут сибирские морозы: от -17 °C днем и до -31 °C ночью. Ровно 30 числа закончится ноябрьская хмарь, и 1 декабря наступит настоящая зима – целый месяц чудесных морозных солнечных дней.
Ранее Atas.info предупреждал, что из-за переменчивой погоды на новосибирских дорогах появится гололедица. Однако заметить сразу опасное явление удастся вряд ли – оно скроется под черным льдом.
До этого на Новосибирск обрушился ураган. Напомним, поднявшийся 23 октября шквалистый ветер сорвал крышу с общежития колледжа, повредил линии электропередач, повалил деревья.