Климатический армагеддон: в ноябре в Новосибирской области похолодает до -31 °C

Неделя с 14 по 20 ноября прогнозируется пасмурной, холодной и ветреной. Днем -1… -3°C и совсем без солнца, а ночи выдадутся морозные: -4, -5, -7 и даже -9 градусов. И круглосуточно снег, в дневные часы временами с дождем. В понедельник, 14 ноября, ожидается сильный снегопад. После этого снег уже ляжет плотным покровом, и можно будет смело доставать лыжи, сноуборды и прочую зимнюю спортивную амуницию. Не забываем про гололед - по дорогам двигаемся осторожно и пешком, и, тем более, на машине.