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Нашествие тараканов беспокоит жителей Новосибирска

Сегодня, 10:24
Фото: publicdomainpictures
тараканы
Новосибирское издание пишет, что жители столицы Сибири массово жалуются на появление тараканов

Наиболее неблагополучным оказался левый берег Новосибирска: больше всего зараженных домов на улицах Петухова, Виктора Уса и Зорге . Однако жалобы приходят и с улиц Революции и Доватора. Новосибирцы отмечают волнообразный характер нашествия насекомых.  

Нашествие тараканов связано с рядом факторов. Во-первых, изношенность мусоропроводов и нечистоплотностью жильцов зараженных домов. Во-вторых, адаптация вредителей к химикатам, применяемым при дезинсекции. Санитарные компании вынуждены использовать разнообразные смеси ядов, что удорожает процедуру. 

Дезинсекция помещения в зависимости от его метража и характера поражения стоит 1-4 тыс. рублей. Для долговременного эффекта профессионалы советуют также натянуть марлю на вентиляционное отверстие и герметизировать щели в полу.

Напомним, что ранее сообщалось о нашествии насекомых в многоэтажке на улице Петухова.

 

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#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Тараканы#Насекомые#Нашествие
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