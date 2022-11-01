Нашествие тараканов беспокоит жителей Новосибирска

Наиболее неблагополучным оказался левый берег Новосибирска: больше всего зараженных домов на улицах Петухова, Виктора Уса и Зорге . Однако жалобы приходят и с улиц Революции и Доватора. Новосибирцы отмечают волнообразный характер нашествия насекомых.