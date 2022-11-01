Нашествие тараканов беспокоит жителей Новосибирска

Наиболее неблагополучным оказался левый берег Новосибирска: больше всего зараженных домов на улицах Петухова, Виктора Уса и Зорге . Однако жалобы приходят и с улиц Революции и Доватора. Новосибирцы отмечают волнообразный характер нашествия насекомых.
Нашествие тараканов связано с рядом факторов. Во-первых, изношенность мусоропроводов и нечистоплотностью жильцов зараженных домов. Во-вторых, адаптация вредителей к химикатам, применяемым при дезинсекции. Санитарные компании вынуждены использовать разнообразные смеси ядов, что удорожает процедуру.
Дезинсекция помещения в зависимости от его метража и характера поражения стоит 1-4 тыс. рублей. Для долговременного эффекта профессионалы советуют также натянуть марлю на вентиляционное отверстие и герметизировать щели в полу.
Напомним, что ранее сообщалось о нашествии насекомых в многоэтажке на улице Петухова.