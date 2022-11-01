Новосибирец голышом орал ночью на общежитие

Сам инцидент произошел еще в пятницу, 28 октября, но об этом только сейчас стало известно в ВК-группе «Ленинский район. Новосибирск». Сибиряк снял одежду возле общежития НГТУ и начал буянить: оскорблял прохожих и громко орал.
Далее оскорбления перелились в угрозы убийством, тогда прохожие оставили его в покое. На этом мужчина не успокоился и начал махать руками, приседать и бить себя.
Через полчаса угомонить нарушителя порядка удалось полиции. Его увезли в отдел. Подробности истории неизвестны.
Напомним, что памятник «Всем родителям» разгромили в Барабинске в ночь с 30 на 31 октября. Скульптуру установили в 2018 году, это был добрый символ в лице пожилой пары. Однако вандалы расколотили памятник.