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Новосибирец голышом орал ночью на общежитие

Сегодня, 04:28
Фото: 1MI
Сибиряка утихомирила полиция

Голый мужчина кричал под окнами общежития в Новосибирске

Странный мужчина кричал на прохожих и хотел подраться в Ленинском районе Новосибирска, о чем рассказали очевидцы в социальных сетях.

Сам инцидент произошел еще в пятницу, 28 октября, но об этом только сейчас стало известно в ВК-группе «Ленинский район. Новосибирск». Сибиряк снял одежду возле общежития НГТУ и начал буянить: оскорблял прохожих и громко орал.

Далее оскорбления перелились в угрозы убийством, тогда прохожие оставили его в покое. На этом мужчина не успокоился и начал махать руками, приседать и бить себя.

Через полчаса угомонить нарушителя порядка удалось полиции. Его увезли в отдел. Подробности истории неизвестны.  

Напомним, что памятник «Всем родителям» разгромили в Барабинске в ночь с 30 на 31 октября. Скульптуру установили в 2018 году, это был добрый символ в лице пожилой пары. Однако вандалы расколотили памятник. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022
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