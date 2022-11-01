Новосибирец голышом орал ночью на общежитие

Сам инцидент произошел еще в пятницу, 28 октября, но об этом только сейчас стало известно в ВК-группе «Ленинский район. Новосибирск». Сибиряк снял одежду возле общежития НГТУ и начал буянить: оскорблял прохожих и громко орал.