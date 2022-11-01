В Новосибирске парк техники для зимней уборки города насчитывает 452 спецмашины. Готовность техники по состоянию на 1 ноября составляет 75%. 115 машин все еще находятся в ремонте, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.