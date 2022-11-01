atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске не хватает механизаторов и техники для зимней уборки города

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Каждую зиму Новосибирск тонет в горах снега
Сотни спецмашин до сих пор находятся в ремонте, но и работать на этой технике некому. Перед началом зимы новосибирские ДЭУ ощущают серьезный кадровый голод

В Новосибирске парк техники для зимней уборки города насчитывает 452 спецмашины. Готовность техники по состоянию на 1 ноября составляет 75%. 115 машин все еще находятся в ремонте, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

"Укомплектованность водительским составом на сегодня по механизаторам и водителям составляет порядка 62%, дорожными рабочими- 65%", - заявил Васильев.

Кроме механизированной уборки рабочим ДЭУ в сезоне 2022-23 придется наносить на дорожное покрытие противогололедную смесь и реагенты. То есть, снова будут использовать смесь из отсева дробления горных пород и "Бионорд".

Мэр Анатолий Локоть, которому докладывал глава профильного департамента, на сообщение о дефиците рабочих рук в дорожном хозяйстве Новосибирска никак не отреагировал.

Читайте также:
Денег на ремонт дорог может лишиться Новосибирск из-за срыва программы БКДАвтоблогеры Михеев и Павлов высмеяли уборку улиц в НовосибирскеНовосибирск попал в рейтинг городов с худшим качеством уборки снега
#Город#Новосибирск#Дорога#Уборка#Снег
Подпишитесь
Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Сегодня, 12:37
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
Сегодня, 10:11
Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
Сегодня, 08:14
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Вчера, 09:45
Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Сегодня, 09:56
Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
Сегодня, 09:12