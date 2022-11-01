В Новосибирске парк техники для зимней уборки города насчитывает 452 спецмашины. Готовность техники по состоянию на 1 ноября составляет 75%. 115 машин все еще находятся в ремонте, сообщил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.
"Укомплектованность водительским составом на сегодня по механизаторам и водителям составляет порядка 62%, дорожными рабочими- 65%", - заявил Васильев.
Кроме механизированной уборки рабочим ДЭУ в сезоне 2022-23 придется наносить на дорожное покрытие противогололедную смесь и реагенты. То есть, снова будут использовать смесь из отсева дробления горных пород и "Бионорд".
Мэр Анатолий Локоть, которому докладывал глава профильного департамента, на сообщение о дефиците рабочих рук в дорожном хозяйстве Новосибирска никак не отреагировал.