atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске выпал из окна годовалый ребенок

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI
Карета скорой помощи
В понедельник, 31 октября, в Новосибирске погиб, выпав из окна пятого этажа, годовалый мальчик, сообщает областное управление СК.

“Днем 31 октября 2022 года из окна квартиры, расположенной на 5 этаже одного из многоквартирных домов города Новосибирска выпал мальчик 2021 года рождения. В результате падения ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью”, - говорится в сообщении.

Управление проводит доследственную проверку произошедшего. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, возле которого стояла его кроватка, на подоконник он залез сам. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ведомство призывает родителей "не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок, не надеяться на москитные сетки, а во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно”.

"Родители, помните, что жизнь детей в Ваших руках!" - резюмировали в СК.

В новосибирском роддоме младенец упал прямо на пол во время родов. По словам матери, это произошло из-за оторванной пуповины.

Читайте также:
Двухлетний ребенок умер после падения с 8-го этажа в НовосибирскеГодовалый младенец выжил после падения из окна 17-этажного дома в НовосибирскеВ Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Ребенок#Окно#Падение#Гибель
Подпишитесь
Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Сегодня, 12:37
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
Сегодня, 10:11
Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
Сегодня, 08:14
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Вчера, 09:45
Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Сегодня, 09:56
Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
Сегодня, 09:12