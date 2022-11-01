В Новосибирске выпал из окна годовалый ребенок

Ведомство призывает родителей "не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок, не надеяться на москитные сетки, а во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно”.