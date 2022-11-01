В Новосибирске выпал из окна годовалый ребенок

“Днем 31 октября 2022 года из окна квартиры, расположенной на 5 этаже одного из многоквартирных домов города Новосибирска выпал мальчик 2021 года рождения. В результате падения ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью”, - говорится в сообщении.
Управление проводит доследственную проверку произошедшего. По предварительным данным, ребенок выпал из окна, возле которого стояла его кроватка, на подоконник он залез сам. После проверки будет принято процессуальное решение.
Ведомство призывает родителей "не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, если в комнате находится ребенок, не надеяться на москитные сетки, а во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно”.
"Родители, помните, что жизнь детей в Ваших руках!" - резюмировали в СК.
В новосибирском роддоме младенец упал прямо на пол во время родов. По словам матери, это произошло из-за оторванной пуповины.