В центре Новосибирска установят скульптуру в виде лица

На Красном проспекте, в центре мегаполиса, хотят установить новый арт-объект. Идею предложила ювелирная компания, чье помещение располагается рядом. Скульптура может появиться на улице Потанинская, у дома №8.
Городская мэрия вынесла проект на общественное обсуждение: новосибирцы могут оставить свои замечания и предложения, сказано на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия региона. Предложения можно отправить с 2 по 15 ноября 2022 года.
Напомним, что теперь в Новосибирске есть аллея Призывника, скверы Пограничников и Спасателей: 9 названий присвоили паркам и скверам в четырех районах города. Новые наименования получили объекты Дзержинского («Каменка»), Заельцовского (скверы «Пограничников», «Лучистый», «Тимирязевский», «Радужный», аллея Призывника), Железнодорожного («Геодезистов»), а также Центрального района («Гоголевский» и «Спасателей»).