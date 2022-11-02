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Человеческое лицо украсит центр Новосибирска

Сегодня, 03:07
Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО
Так будет выглядеть объект

В центре Новосибирска установят скульптуру в виде лица

В Новосибирске может появиться скульптура человеческого лица, мэрия вынесла проект на обсуждение.

На Красном проспекте, в центре мегаполиса, хотят установить новый арт-объект. Идею предложила ювелирная компания, чье помещение располагается рядом. Скульптура может появиться на улице Потанинская, у дома №8.

Городская мэрия вынесла проект на общественное обсуждение: новосибирцы могут оставить свои замечания и предложения, сказано на сайте госинспекции по охране объектов культурного наследия региона. Предложения можно отправить с 2 по 15 ноября 2022 года.

Напомним, что теперь в Новосибирске есть аллея Призывника, скверы Пограничников и Спасателей: 9 названий присвоили паркам и скверам в четырех районах города. Новые наименования получили объекты Дзержинского («Каменка»), Заельцовского (скверы «Пограничников», «Лучистый», «Тимирязевский», «Радужный», аллея Призывника), Железнодорожного («Геодезистов»), а также Центрального района («Гоголевский» и «Спасателей»). 

#Общество#Город#Новосибирск#2022#Эмилия Губарева
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