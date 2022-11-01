Аллея Призывника, скверы Пограничников появились в четырех районах Новосибирска

Новые наименования получили объекты Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного, а также Центрального района. Официальные названия присвоили восьми скверам и одному парку. Такое решение вынесла профильная комиссия, о чем пишет муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».
Напомним, что также в городе появятся скверы с новыми названиями: сквер Героев Донбасса, Ельцовский парк, сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени Михаила Петровича Михеева, сквер «Межениновский», сквер «Крылья Сибири», сквер «Изумрудный».