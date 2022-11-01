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Аллея Призывника, скверы Пограничников появились в четырех районах Новосибирска

Сегодня, 01:49
Фото: 1MI
Адреса и названия новых скверов и парка
Парки и скверы в четырех районах Новосибирска переименовали – смотрим названия.

Новые наименования получили объекты Дзержинского, Заельцовского, Железнодорожного, а также Центрального района. Официальные названия присвоили восьми скверам и одному парку. Такое решение вынесла профильная комиссия, о чем пишет муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».

  • Теперь, в Дзержинском районе по улице Лежена, 11, к. 2 парк назвали «Каменка».
  • В Заельцовском районе наименования получили четыре сквера: «Пограничников» (ул. Дуси Ковальчук, 410), «Лучистый» (Дуси Ковальчук, 266/4, 266/3), «Тимирязевский» (Тимирязева, 85/1, 83/1) и «Радужный» (пересечение Нарымской и Дуси Ковальчук.) Появилась аллея Призывника (Дуси Ковальчук до Профинтерна).
  • В Железнодорожном районе появился сквер «Геодезистов» (Челюскинцев, 50).
  • В Центральном районе — сквер «Гоголевский» (Селезнева, 33) и «Спасателей» (Державина, 14).

Напомним, что также в городе появятся скверы с новыми названиями: сквер Героев Донбасса, Ельцовский парк, сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени Михаила Петровича Михеева, сквер «Межениновский», сквер «Крылья Сибири», сквер «Изумрудный».

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Парк
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