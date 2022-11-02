Более 2 тысяч новосибирцев сменили имя в 2022 году

По данным ЗАГСа, они посчитали данные за последние 10 месяцев до конца октября. Выяснилось, что более двух тысяч граждан поменяли имя, а 213 новосибирцев сделали это в октябре.
Также стало известно, что смертность в регионе превышает рождаемость. Только в октябре родились 2 262 человека, но умерли 2 961: почти на 700 сибиряков больше.
Если же считать статистику за год, то разрыв весомый: 32 036 умерших и 22 638 родившихся. Тут смертность превышает почти 10 тысяч человек.
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Напомним, что стали известны самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, Фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.