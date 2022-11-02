atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Две тысячи новосибирцев сделали это в 2022 году: они сменили имя

Сегодня, 01:38
Фото: 1MI
Только две сотни человек сменили имя в октябре-2022

Более 2 тысяч новосибирцев сменили имя в 2022 году

В 2022 году в Новосибирске и области несколько тысяч граждан сменили свое имя, о чем сообщили в органах ЗАГС.

По данным ЗАГСа, они посчитали данные за последние 10 месяцев до конца октября. Выяснилось, что более двух тысяч граждан поменяли имя, а 213 новосибирцев сделали это в октябре.

Также стало известно, что смертность в регионе превышает рождаемость. Только в октябре родились 2 262 человека, но умерли 2 961: почти на 700 сибиряков больше.

Если же считать статистику за год, то разрыв весомый: 32 036 умерших и 22 638 родившихся. Тут смертность превышает почти 10 тысяч человек.

В Новосибирской области снизилась смертность
Узнать подробнее

Читайте также о том, как королевскую двойню родила многодетная мать под Новосибирском. Малыши получили имена Мирон, означающее «душистую смолу миртового дерева» и Катерина, что значит «непорочная». 

Напомним, что стали известны самые редкие имена младенцев. В этом году на свет появились мальчики с такими редкими именами, как Белояр, Антип, Данислав, Добромир, Емельян, Даниль, Аверьян, Владомир. Удивили сотрудников загсов родители, которые дали своим сыновьям имена Одиссей, Карло, Златан, Святозар, Фрол, Фирдаус, Аян-Херел, Авраам-Узизэль, Рост, Маркс и даже Космос.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Компании Кулиджаняна и Гусейнова срывают сроки ремонта дорог-2022 в Новосибирске
Вчера, 12:37
Кто такой Андрей Клюзов: что известно о новом министре региональной политики НСО
Вчера, 10:11
Студенты из Новосибирска вырезали гробы для мух и тараканов
Вчера, 08:14
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
31 октября, 09:45
Сбитого депутатом мальчика доставят на вертолете в новосибирскую областную больницу
Вчера, 09:56
Осенний призыв-2022 начался в Новосибирской области с 1 ноября
Вчера, 09:12