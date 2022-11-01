В Новосибирской области упала общая смертность

За октябрь 2022 в Новосибирске умер 2961 человек, что на 1421 меньше, чем в октябре 2021 года.
Удивляет и тот факт, что за 10 месяцев этого года новосибирцы успели сменить имя 2021 раз. Для сравнения, за весь прошлый год эта цифра составила 2037.
Немного упала рождаемость, в этом месяце 2262 ребенка было зарегистрировано в ЗАГС. Тогда как в 2021 году октябрь стал месяцем рождения у 2341 новосибирца.
Помимо этого, было заключено 2729 новых браков, что более чем в 2 раза превышает цифры прошлого года.
Однако и разводов меньше не стало. За октябрь 2022 развелись 1322 новосибирские пары, что на 224 больше, чем в тот же месяц 2021 года.
Ранее Минздрав опроверг информацию о том, что Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в Сибири.