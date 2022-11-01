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В Новосибирской области упала общая смертность

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
Венки, цветы
Об этом стало известно из отчета новосибирского ЗАГСа, опубликованного на сайте учреждения

За октябрь 2022 в Новосибирске умер 2961 человек, что на 1421 меньше, чем в октябре 2021 года. 

Удивляет и тот факт, что за 10 месяцев этого года новосибирцы успели сменить имя 2021 раз. Для сравнения, за весь прошлый год эта цифра составила 2037. 

Немного упала рождаемость, в этом месяце 2262 ребенка было зарегистрировано в ЗАГС. Тогда как в 2021 году октябрь стал месяцем рождения у 2341 новосибирца. 

Помимо этого, было заключено 2729 новых браков, что более чем в 2 раза превышает цифры прошлого года. 

Однако и разводов меньше не стало. За октябрь 2022 развелись 1322 новосибирские пары, что на 224 больше, чем в тот же месяц 2021 года.

Ранее Минздрав опроверг информацию о том, что Новосибирская область стала лидером по младенческой смертности в Сибири.

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#Общество#Город#Загс#Рождаемость#Смертность#Статистика#Ноябрь 2022#Новосибирск#Новосибирская область
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