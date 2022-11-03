Черный туалет за 3 млн украсит Центральный парк Новосибирска

По данным документации, муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» объявило торги на закупку антивандального туалета. Его планируют установить в Центральном парке.
Здание будет черного цвета. На него нанесут антивандальное покрытие. Внутри помещения будут унитазы и раковины. За туалет готовы заплатить 2,9 миллионов рублей.
В торгах можно поучаствовать до 7 ноября. Поставщик должен осуществить доставку туалета, а также оборудования.
Напомним, что скульптура в виде человеческого лица может украсить центр Новосибирска.
Идею арт-объекта предложила ювелирная компания. Скульптуру могут установить на улице Потанинская, у дома №8. Пока мэрия вынесла проект на обсуждение.