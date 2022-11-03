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Черный туалет за 3 млн украсит Центральный парк Новосибирска

Сегодня, 04:30
Фото: МАУ «Дирекция городских парков»
Так будет выглядеть черный туалет

Чёрный туалет установят в Центральном парке Новосибирска

Антивандальный туалет появится в Центральном парке Новосибирска –сколько он стоит, говорится на сайте «Контур.Закупки».

По данным документации, муниципальное учреждение «Дирекция городских парков» объявило торги на закупку антивандального туалета. Его планируют установить в Центральном парке.

Здание будет черного цвета. На него нанесут антивандальное покрытие. Внутри помещения будут унитазы и раковины. За туалет готовы заплатить 2,9 миллионов рублей.

В торгах можно поучаствовать до 7 ноября. Поставщик должен осуществить доставку туалета, а также оборудования.

Напомним, что скульптура в виде человеческого лица может украсить центр Новосибирска.
Идею арт-объекта предложила ювелирная компания. Скульптуру могут установить на улице Потанинская, у дома №8. Пока мэрия вынесла проект на обсуждение.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022
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