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Mercedes-Benz влетел в припаркованные авто, устроив массовое ДТП в Новосибирске

Сегодня, 01:56
Фото: atas.info/аст-54
Пострадавших нет

Массовое ДТП произошло в центре Новосибирска

Авария произошла сегодня ночью на перекрестке в центре Новосибирска, пострадали как минимум пять машин, подробности рассказали очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет автор поста, машины столкнулись на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. В массовом ДТП пострадало 5 машин.

В посте сообщается, что врезались хэтчбек ВАЗ-2114, седаны Toyota Carina, Hyundai Solaris, Toyota Camry и кроссовер Mercedes-Benz. Некоторые автомобили были припаркованы вдоль дороги.

В комментариях подписчики группы рассказали, что виновником аварии стал водитель Mercedes-Benz. Уточняется, что кроссовер влетел в Toyota Camry, а затем в припаркованные машины.

Информации о пострадавших нет. На момент публикации новости в ГИБДД официально ситуацию не прокомментировали.

 

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