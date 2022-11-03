Mercedes-Benz влетел в припаркованные авто, устроив массовое ДТП в Новосибирске

Как пишет автор поста, машины столкнулись на пересечении улиц Гоголя и Семьи Шамшиных. В массовом ДТП пострадало 5 машин.
В посте сообщается, что врезались хэтчбек ВАЗ-2114, седаны Toyota Carina, Hyundai Solaris, Toyota Camry и кроссовер Mercedes-Benz. Некоторые автомобили были припаркованы вдоль дороги.
В комментариях подписчики группы рассказали, что виновником аварии стал водитель Mercedes-Benz. Уточняется, что кроссовер влетел в Toyota Camry, а затем в припаркованные машины.
Информации о пострадавших нет. На момент публикации новости в ГИБДД официально ситуацию не прокомментировали.
Напомним, что Ида Галич предложила помощь семье ребенка, которого сбил депутат под Новосибирском. Блогер готова оплатить юриста, чтобы наказать виновника по закону.