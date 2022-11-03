Министр образования прокомментировал избиение мальчика таджиками под Новосибирском

Драка произошла в селе Новолуговое Новосибирской области 27 октября – прямо во дворе школы №57. Жертвой стал 14-летний мальчик из восьмого класса, который поскандалил с одноклассником-мигрантом.
На «стрелку» пришли и друзья последнего: получился бой не на равных. Ребенок оказался в больнице, теперь ему требуется операция, которая стоит не малых денег. Примечательно, что окружающие просто смотрели на драку со стороны, снимая все на видео.
Как рассказал в ТГ-канале «Новосибирь» министр образования НСО Сергей Федорук, данный инцидент взяли на полный контроль. Ведется педагогическое расследование, в деле разбираются правоохранители.
Также организована комиссия по делам несовершеннолетних, которая состоится уже 3 ноября. Установлены все причастные к драке. Сергей Федорчук отмечает, что никакого межнационального подтекста в конфликте не было. Ссора несла социальный характер. Следственные органы дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта.
Напомним, что ранее депутат Государственной Думы Ренат Сулейманов также высказался о произошедшем. По его словам, доля межнационального конфликта все же была, но сейчас необходимо провести тщательное расследование.