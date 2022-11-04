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Огромный флаг России растянули военные в Новосибирске в честь Дня народного единства

Сегодня, 10:04
Фото: Антон Засимов / Flickr
Флаг России на несколько десятков метров растянули в Новосибирске
Огромный российский триколор в несколько десятков метров растянули военные, собравшиеся возле Новосибирской Филармонии 4 ноября 2022 года. Мероприятие посвящено празднованию Дня народного единства в Новосибирске.

 4 ноября 2022 года жители Новосибирска собрались на флешмоб у здания Новосибирской Филармонии, государственного концертного зала им. А.М. Каца. Мероприятие посвящено Дню народного единства. Флешмоб начался в 4.20 - военные растянули огромный российский флаг и пронесли его по центру Новосибирска.

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День народного единства начали отмечать в России 4 ноября с 2005 года. Этот день совпадает с Днем иконы Казанской Божией матери, так как эта икона связана с русским воинством и освобождением Москвы от поляков.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Праздник#Новосибирск#Новосибирская область#Флаг#Выходные#Мероприятие
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