4 ноября 2022 года жители Новосибирска собрались на флешмоб у здания Новосибирской Филармонии, государственного концертного зала им. А.М. Каца. Мероприятие посвящено Дню народного единства. Флешмоб начался в 4.20 - военные растянули огромный российский флаг и пронесли его по центру Новосибирска.
День народного единства начали отмечать в России 4 ноября с 2005 года. Этот день совпадает с Днем иконы Казанской Божией матери, так как эта икона связана с русским воинством и освобождением Москвы от поляков.
В этом году 4 ноября в Новосибирске в честь Дня народного единства пройдет несколько концертов.