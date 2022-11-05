Улицу Ленина перекрыли на три месяца в Новосибирске

Только можно представить, какие слова употребляют водители, наткнувшись на перекрытие из бетонных блоков на улице Ленина. Теперь она пешеходная и связано это с реализацией проекта «Новогодняя столица России».
Статус Новогодней столицы России с 2013 года носят разные российские города. Вот теперь дошла очередь до Новосибирска. Предполагается, что будут проходить разные ярмарки, флешмобы и т.п. На радость бизнесу и горожанам.
Напомним, ограничения коснутся движения транспорта и парковок: будет закрыт участок от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.
Слабым утешением для жителей мегаполиса станет иллюминация, ее планируют смонтировать уже к концу ноября.
Примечательно, что всего несколько дне назад город стоял в гигантских пробках из-за еще одного "культурного мероприятия" - открытия стелы “Город трудовой доблести” .