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Улицу Ленина перекрыли на три месяца в Новосибирске

Сегодня, 04:57
Фото: atas.info
На улице Ленина будет так три месяца

На улице Ленина в Новосибирске появились бетонные блоки для перекрытия

Центральную улицу перегородили бетонными блоками в Новосибирске. Это связано с предстоящим празднованием Нового года.

Только можно представить, какие слова употребляют водители, наткнувшись на перекрытие из бетонных блоков на улице Ленина. Теперь она пешеходная и связано это с реализацией проекта «Новогодняя столица России».

Статус Новогодней столицы России с 2013 года носят разные российские города. Вот теперь дошла очередь до Новосибирска. Предполагается, что будут проходить разные ярмарки, флешмобы и т.п. На радость бизнесу и горожанам. 

Напомним, ограничения коснутся движения транспорта и парковок: будет закрыт участок от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.
Слабым утешением для жителей мегаполиса станет иллюминация, ее планируют смонтировать уже к концу ноября.


Примечательно, что всего несколько дне назад город стоял в гигантских пробках из-за еще одного "культурного мероприятия" - открытия стелы “Город трудовой доблести” .

#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Дорога#Город трудовой доблести#Перекрытия#Перекрытие на 3 месяца
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