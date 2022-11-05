Улицу Ленина перекрыли на три месяца в Новосибирске

Напомним, ограничения коснутся движения транспорта и парковок: будет закрыт участок от площади Ленина до Советской и от Советской до улицы Урицкого.

Слабым утешением для жителей мегаполиса станет иллюминация, ее планируют смонтировать уже к концу ноября.