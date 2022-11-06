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Раскрыты подробности смерти восьмиклассника в гостях у друга под Новосибирском

Сегодня, 02:34
Фото: 1MI
Мальчик умер на глазах у друга

Восьмиклассник умер в гостях у друга в Тогучине под Новосибирском

Подросток скончался в гостях у друга в Тогучине Новосибирской области, подробности рассказали в Следственном комитете по региону.

По данным СУ СК по НСО, инцидент произошел в городе Тогучин. Мальчик 2008 года рождения пришел к своему другу в гости. По неустановленным причинам подросток умер, пишет «АиФ-Новосибирск».

Товарищ пытался самостоятельно откачать подростка, искал способы в интернете. Только после этого он позвонил в скорую медицинскую помощь. К приезду врачей восьмиклассник уже был мертв.

По данному факту следователи организовали проверку. Они уже осмотрели место происшествие. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.  

Напомним, что в селе Каменка утонул 17-летний подросток. Компания молодых людей была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать. В итоге 17-летний парень утонул.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область#2022#Дети#Смерть
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