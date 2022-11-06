Напомним, что в селе Каменка утонул 17-летний подросток. Компания молодых людей была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать. В итоге 17-летний парень утонул.