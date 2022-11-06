По данным СУ СК по НСО, инцидент произошел в городе Тогучин. Мальчик 2008 года рождения пришел к своему другу в гости. По неустановленным причинам подросток умер, пишет «АиФ-Новосибирск».
Товарищ пытался самостоятельно откачать подростка, искал способы в интернете. Только после этого он позвонил в скорую медицинскую помощь. К приезду врачей восьмиклассник уже был мертв.
По данному факту следователи организовали проверку. Они уже осмотрели место происшествие. В настоящий момент устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что в селе Каменка утонул 17-летний подросток. Компания молодых людей была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать. В итоге 17-летний парень утонул.