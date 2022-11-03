Провалился под лед: в Новосибирской области утонул 17-летний подросток

Трагедия произошла ночью, 3 ноября-2022 в Новосибирском районе. Компания подростков была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать.
В итоге 17-летний парень утонул. Следственный комитет организовал проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что молодой человек из Узбекистана скинул наркотики, угнал автомобиль ДПС и утонул. Криминальная история с грустным концом произошла в Новосибирске. Машину иностранца остановили для проверки документов – тогда водитель выбросил сверсток с 80 пакетиками наркотиков.
Пока полицейские отвлеклись, хитрый мужчина угнал авто ДПС и пытался скрыться от погони, перед этим сбив одного полицейского. Угонщик проехал 15 километров, но врезался в препятствие у Новосибирского водохранилища. Затем бедолага выбежал из машины, прыгнул в воду, но больше не всплыл.