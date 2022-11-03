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Провалился под лед: в Новосибирской области утонул 17-летний подросток

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
Мальчик погиб, утонув в водоеме

Подросток утонул в водоеме в Новосибирском районе

В селе Каменка Новосибирской области сегодня ночью погиб подросток: он утонул в водоеме, подробности рассказали в СУ СК по НСО.

Трагедия произошла ночью, 3 ноября-2022 в Новосибирском районе. Компания подростков была на берегу водоема. Один из мальчиков решил проверить лед на прочность и прогулялся по нему. Внезапно он провалился под воду, а друзья побежали его спасать.

В итоге 17-летний парень утонул. Следственный комитет организовал проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что молодой человек из Узбекистана скинул наркотики, угнал автомобиль ДПС и утонул. Криминальная история с грустным концом произошла в Новосибирске. Машину иностранца остановили для проверки документов – тогда водитель выбросил сверсток с 80 пакетиками наркотиков.

Пока полицейские отвлеклись, хитрый мужчина угнал авто ДПС и пытался скрыться от погони, перед этим сбив одного полицейского. Угонщик проехал 15 километров, но врезался в препятствие у Новосибирского водохранилища. Затем бедолага выбежал из машины, прыгнул в воду, но больше не всплыл.

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#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Утонул#Смерть#Дети#Эмилия Губарева
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