Провалился под лед: в Новосибирской области утонул 17-летний подросток

Напомним, что молодой человек из Узбекистана скинул наркотики, угнал автомобиль ДПС и утонул. Криминальная история с грустным концом произошла в Новосибирске. Машину иностранца остановили для проверки документов – тогда водитель выбросил сверсток с 80 пакетиками наркотиков.



Пока полицейские отвлеклись, хитрый мужчина угнал авто ДПС и пытался скрыться от погони, перед этим сбив одного полицейского. Угонщик проехал 15 километров, но врезался в препятствие у Новосибирского водохранилища. Затем бедолага выбежал из машины, прыгнул в воду, но больше не всплыл.