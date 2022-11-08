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В Новосибирске задержали известного адвоката из-за стрельбы во дворе дома

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI
Новосибирского адвоката Смышляева задержали по делу о стрельбе во дворе дома
Новосибирского адвоката Дмитрия Смышляева задержали по делу о стрельбе во дворе жилого дома. Об этом сообщает НГС 8 ноября.

Этот инцидент произошел ещё 18 июля на улице Семьи Шамшиных. Как ранее писали СМИ, Смышляев вступил в конфликт с водителем «Газели», который ему мешал проехать. Всё закончилось стрельбой в воздух.

После случившегося они оба написали заявление в полицию. А потом СУ СКР региона возбудил дело в отношении некого новосибирца, который нарушил общественный порядок.

Подробности дела следователи отказались комментировать. Также они не стали уточнять имя фигуранта.

Напомним, 1 августа в Кировском районе Новосибирска толпа пьяных молодых людей устроила стрельбу на детской площадке во дворе жилого дома. Местные жители заявляли в полицию.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Стрельба#Полиция#Адвокат
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