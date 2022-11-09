«Стоп-листы негласно существуют, так как у банков возникает риск невозврата ипотечного кредита. Банки часто отказывают в положительном решении по ипотеке, если человек находится в призывном возрасте, и у него есть риск призыва. Даже если принимается положительное решение, повышается страховая сумма при обеспечении кредита, то есть кредит становится дороже», - рассказала управляющая агентством недвижимости ООО «Квартэн» Светлана Кудрина.