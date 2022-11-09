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Банки в Новосибирске отказывают в ипотеке мужчинам, которых могут мобилизовать

Сегодня, 10:34
Фото: Личный блог Ильи Полякова в Телеграм
Илья Поляков на заседании в Заксобрании

Отказ в ипотеке получают мобилизованные и мужчины до 45 лет в банках Новосибирска

Военнослужащие Новосибирска, участвующие в СВО, попадают в стоп-листы банков, - заявил 9 ноября 2022 года на заседании в Заксобрании депутат Илья Поляков. Риэлтор Светлана Кудрина подтвердила, что стоп-листы существуют и страховые премии на ипотеку для мужчин призывного возраста выросли в 8 раз.

«Люди кровь проливают за страну, а им отказывают в возможности взять кредит на квартиру. Ко мне, как к депутату,  обратились военнослужащие Новосибирской области, выполняющие боевые задачи в зоне СВО. Они столкнулись с невозможностью получить ипотечный кредит на покупку жилья. Банки ставят их в стоп-лист», - сообщил на заседании комитета Заксобрания Илья Поляков. 

Корреспондент Атас.Инфо связался с риэлтором, чтобы выяснить, как часто такие случаи происходят на практике. 

«Стоп-листы негласно существуют, так как у банков возникает риск невозврата ипотечного кредита. Банки часто отказывают в положительном решении по ипотеке, если человек находится в призывном возрасте, и у него есть риск призыва. Даже если принимается положительное решение, повышается страховая сумма при обеспечении кредита, то есть кредит становится дороже», - рассказала управляющая агентством недвижимости ООО «Квартэн» Светлана Кудрина.

 

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«Возможно заключить дополнительное соглашение, в котором указывается, что мобилизация не является основанием для освобождения от выплаты долговых обязательств перед банком. Часто банки перестраховываются и предлагают переоформить заявку на ипотеку на супругу, это повышает вероятность положительного решения».

Страховые суммы возрастают существенно, раньше страховая премия составляла около 1 процента, то теперь она может возрасти до 8 процентов. Ситуация была особенно острой в сентябре, до момента, пока не прошла информация о завершении мобилизации.

Депутат Илья Поляков предложил вынести этот вопрос на сессию Заксобрания Новосибирской области, обратиться к Правительству РФ с просьбой в сжатые сроки внедрить программу поддержки ипотеки для военных, особенно тех, кто участвует в СВО. И принять решение, которое бы мотивировало банки оформлять ипотеку военнослужащим.

Напомним, что Новосибирск попал в десятку самых дорогих городов, поэтому, поддержка нужна не только мобилизованным, 80% новосибирцев еле сводят концы с концами.

#Ольга Храмушкина#Частичная мобилизация#Спецоперация#Ипотека#Банки#Кредит
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