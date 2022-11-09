«Люди кровь проливают за страну, а им отказывают в возможности взять кредит на квартиру. Ко мне, как к депутату, обратились военнослужащие Новосибирской области, выполняющие боевые задачи в зоне СВО. Они столкнулись с невозможностью получить ипотечный кредит на покупку жилья. Банки ставят их в стоп-лист», - сообщил на заседании комитета Заксобрания Илья Поляков.
Корреспондент Атас.Инфо связался с риэлтором, чтобы выяснить, как часто такие случаи происходят на практике.
«Стоп-листы негласно существуют, так как у банков возникает риск невозврата ипотечного кредита. Банки часто отказывают в положительном решении по ипотеке, если человек находится в призывном возрасте, и у него есть риск призыва. Даже если принимается положительное решение, повышается страховая сумма при обеспечении кредита, то есть кредит становится дороже», - рассказала управляющая агентством недвижимости ООО «Квартэн» Светлана Кудрина.
«Возможно заключить дополнительное соглашение, в котором указывается, что мобилизация не является основанием для освобождения от выплаты долговых обязательств перед банком. Часто банки перестраховываются и предлагают переоформить заявку на ипотеку на супругу, это повышает вероятность положительного решения».
Страховые суммы возрастают существенно, раньше страховая премия составляла около 1 процента, то теперь она может возрасти до 8 процентов. Ситуация была особенно острой в сентябре, до момента, пока не прошла информация о завершении мобилизации.
Депутат Илья Поляков предложил вынести этот вопрос на сессию Заксобрания Новосибирской области, обратиться к Правительству РФ с просьбой в сжатые сроки внедрить программу поддержки ипотеки для военных, особенно тех, кто участвует в СВО. И принять решение, которое бы мотивировало банки оформлять ипотеку военнослужащим.
Напомним, что Новосибирск попал в десятку самых дорогих городов, поэтому, поддержка нужна не только мобилизованным, 80% новосибирцев еле сводят концы с концами.