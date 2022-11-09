Медики добились сверхурочных через прокуратуру

Согласно заявлению, куйбышевская прокуратура вместе с главным государственным инспектором труда установили факт нарушения трудового законодательства по статье 152 ТК РФ.
В конце сообщения говорится о выплате средств работникам и заведении административного дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое находится на рассмотрении в ГИТ Новосибирской области.
Работодатель - ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» - не оплатил сверхурочное время сотрудникам скорой медицинской помощи. С работниками не были заключены трудовые договоры по совместительству.
Ранее несколько гастроэнтерологических отделений было закрыто в Новосибирске.