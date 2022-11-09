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Медики добились сверхурочных через прокуратуру

Сегодня, 11:11
Фото: 1MI
Скорая медицинская помощь

Прокуратура НСО сообщила о нарушении трудового законодательства в Куйбышевской ЦРБ

Сообщение о том, что сотрудникам ЦРБ выплатили сверхурочные, появилось 9 ноября на сайте прокуратуры Новосибирской области.

Согласно заявлению, куйбышевская прокуратура вместе с главным государственным инспектором труда установили факт нарушения трудового законодательства по статье 152 ТК РФ. 

В конце сообщения говорится о выплате средств работникам и заведении административного дела по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), которое находится на рассмотрении в ГИТ Новосибирской области. 

Работодатель - ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» - не оплатил сверхурочное время сотрудникам скорой медицинской помощи. С работниками не были заключены трудовые договоры по совместительству. 

Ранее несколько гастроэнтерологических отделений было закрыто в Новосибирске.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ»#Сверхурочные#Прокуратура нсо
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