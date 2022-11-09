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Врач из Новосибирска назвала симптомы нового "Цербера" - нового штамма COVID-19

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Симптомы ОРВИ

Новосибирский врач назвала симптомы нового штамма COVID

О свойствах штамма “Цербер” рассказал главный врач сети клиник “1+1” Татьяна Овсянникова.

По мнению медика новый вариант коронавируса будет отличаться от “омикрона” не только течением заболевания, но и контагиозностью.

Клика и симптому “Цербера” слабо отличаются от предыдущих вариантов коронавируса. Самыми частыми жалобами больных этой фомой останутся: боли в горле, в суставах, мышцах и голове; диарея; повышенная температура и утомляемость, сухой кашель; насморк и тошнота.

Однако заболевание скорее всего пройдет в легкой форме. Даже классический для коронавируса симптом - потеря обоняния - проявляется все реже и реже.

Татьяна Овсянникова так же обратила внимание на сезонность ОРВИ. В ноябрь респираторные заболевания не редки, более 200 различных вирусов помимо ковида способны вызвать симптомы ОРЗ.

Ранее Новосибирская области признавалась лидером по количеству ВИЧ-зараженный.

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#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Covid-19#Цербер#Симптомы
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