Врач из Новосибирска назвала симптомы нового "Цербера" - нового штамма COVID-19

По мнению медика новый вариант коронавируса будет отличаться от “омикрона” не только течением заболевания, но и контагиозностью.



Клика и симптому “Цербера” слабо отличаются от предыдущих вариантов коронавируса. Самыми частыми жалобами больных этой фомой останутся: боли в горле, в суставах, мышцах и голове; диарея; повышенная температура и утомляемость, сухой кашель; насморк и тошнота.



Однако заболевание скорее всего пройдет в легкой форме. Даже классический для коронавируса симптом - потеря обоняния - проявляется все реже и реже.



Татьяна Овсянникова так же обратила внимание на сезонность ОРВИ. В ноябрь респираторные заболевания не редки, более 200 различных вирусов помимо ковида способны вызвать симптомы ОРЗ.