Так, по данным Росстата, только с января по августа-2022 в России зафиксировано 40 187 человек, у которых ВИЧ-инфекция (Вирус иммунодефицита человека). Болезнь прогрессирует в том числе и у 359 детей от 0 до 17 лет.
Почти половина заболевших живут в 14 разных областях: Краснодарском, Красноярском, Пермском, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской областях.
Следом в списке идут: Ростовская, Самарская, Свердловская, Челябинская область, а также Республика Башкортостан. Точное число заболевших в субъектах не называется.
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