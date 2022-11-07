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Новосибирск стал одним из лидеров по заболеваемости ВИЧ

Сегодня, 01:21
Фото: 1MI
40 тысяч россиян болеют ВИЧ
14 регионов страны попали в список Росстата, где больше всего проживают ВИЧ-инфицированных, о чем говорится на официальном сайте статистики.

Так, по данным Росстата, только с января по августа-2022 в России зафиксировано 40 187 человек, у которых ВИЧ-инфекция (Вирус иммунодефицита человека). Болезнь прогрессирует в том числе и у 359 детей от 0 до 17 лет.

Почти половина заболевших живут в 14 разных областях: Краснодарском, Красноярском, Пермском, Москве, Санкт-Петербурге, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской областях.

Следом в списке идут: Ростовская, Самарская, Свердловская, Челябинская область, а также Республика Башкортостан. Точное число заболевших в субъектах не называется.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#2022
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