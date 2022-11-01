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Лаборатория для работы с особо опасными инфекциями появилась в Новосибирске

Сегодня, 12:35
Фото: gsn.nso.ru
Ветеринарная лаборатория
В сообщение на сайте новосибирской инспекции государственного строительного надзора говорится о завершении строительства и сертификации нового лабораторного блока на улице Репина Дзержинского района..

В документе уточняется с какими возбудителями можно работать в этом здании.  

"Размещение лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС (Африканская чума свиней; болезнь Монтгомери. - Прим. ред.) и иными особо опасными болезнями животных", - говорится в заголовке. 

В лабораторном корпусе планируют проводить исследования окружающей среды, контроль сырья и готовой продукции, а также анализы почвы, сточных вод и смывов с технологического оборудования. 

Помимо этого, в новом учреждении будет осуществятся научно-методическая и практическая помощь ветеринарным лабораториям области.

Ранее в Баганском районе Новосибирской области из-за нападения лисы ввели карантин.

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#Общество#Город#Экология#Новосибирск#Лаборатория#Особо опасные инфекции#Ветеринария
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