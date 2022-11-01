Лаборатория для работы с особо опасными инфекциями появилась в Новосибирске

В документе уточняется с какими возбудителями можно работать в этом здании.
"Размещение лабораторного блока (корпуса) соответствующего уровня биологической защиты для работы с возбудителями АЧС (Африканская чума свиней; болезнь Монтгомери. - Прим. ред.) и иными особо опасными болезнями животных", - говорится в заголовке.
В лабораторном корпусе планируют проводить исследования окружающей среды, контроль сырья и готовой продукции, а также анализы почвы, сточных вод и смывов с технологического оборудования.
Помимо этого, в новом учреждении будет осуществятся научно-методическая и практическая помощь ветеринарным лабораториям области.
Ранее в Баганском районе Новосибирской области из-за нападения лисы ввели карантин.