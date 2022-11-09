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Яблоня упала на 9-летнего мальчика в Новосибирске: за это в суде ответит чиновник

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI
Директора «Горзеленхоза» обвиняют в обрушении дерева на ребенка в Новосибирске

В Новосибирске за падение яблони на ребенка буду судить чиновницу

Директора «Горзеленхоза» обвиняют в обрушении ветхого дерева на ребенка в Нарымском сквере Новосибирска. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие предполагает, что 38-летняя чиновница проявила халатность. Она не позаботилась о сносе аварийной яблони.

Во время сильного ветра 5 июля дерево упало на мальчика. Он получил серьезные травмы и попал в реанимацию.

После случившегося на главу муниципального учреждения в суд подал отец ребенка. Он требует компенсации в размере 11,5 млн рублей. Дело уже скоро начнут рассматривать.

Напомним, на Новосибирск 23 октября обрушился сильнейший ураган. Он снес на своем пути крышу общежития колледжа, деревья и линии электропередач.

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