Яблоня упала на 9-летнего мальчика в Новосибирске: за это в суде ответит чиновник

Следствие предполагает, что 38-летняя чиновница проявила халатность. Она не позаботилась о сносе аварийной яблони.
Во время сильного ветра 5 июля дерево упало на мальчика. Он получил серьезные травмы и попал в реанимацию.
После случившегося на главу муниципального учреждения в суд подал отец ребенка. Он требует компенсации в размере 11,5 млн рублей. Дело уже скоро начнут рассматривать.
Напомним, на Новосибирск 23 октября обрушился сильнейший ураган. Он снес на своем пути крышу общежития колледжа, деревья и линии электропередач.