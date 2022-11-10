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Футболист в ярости дал пощечину судье прямо во время матча в Бердске

Сегодня, 06:48
Фото: Футбольный Бердск

Футболист дал пощечину судье во время матча в Бердске

В Новосибирской области прошел чемпионат по мини-футболу, на котором игрок ударил судью во время матча, об этом стало известно на сайте чемпионата Бердска.

Инцидент произошел в Бердске 1 ноября. В спортивном поединке сразились команды «Линёво» и ЗапСибМеталл».

Во время матча  футболист Александр Гончаренко сбил игрока другой команды. Тогда прозвучал свисток от судьи, на что спортсмен пришел в ярость и ударил наставника по лицу.

После произошедшего Главная Судейская Коллегия решила отстранить футболиста от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий до особого решения ГСК.

Напомним, ранее вратарь ФК «Новосибирск-Ж» отбила пенальти головой в финале Первой лиги-2022. голкипер «Новосибирска» Дарья Козлова отбила мяч головой, что и принесло победу команде.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Спорт#Бердск
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