Футболист в ярости дал пощечину судье прямо во время матча в Бердске

Инцидент произошел в Бердске 1 ноября. В спортивном поединке сразились команды «Линёво» и ЗапСибМеталл».
Во время матча футболист Александр Гончаренко сбил игрока другой команды. Тогда прозвучал свисток от судьи, на что спортсмен пришел в ярость и ударил наставника по лицу.
После произошедшего Главная Судейская Коллегия решила отстранить футболиста от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий до особого решения ГСК.
Напомним, ранее вратарь ФК «Новосибирск-Ж» отбила пенальти головой в финале Первой лиги-2022. голкипер «Новосибирска» Дарья Козлова отбила мяч головой, что и принесло победу команде.