У врачей есть всего несколько часов, чтобы решить, подходит ли орган для пересадки и определить, кому именно он предназначен - для этого нужно проанализировать очень большое количество параметров. Сегодня 10 ноября 2022 года Марию уже выписывают, но она будет находиться под наблюдением врачей до конца жизни, как и все пациенты после трансплантации. "Показатели приживаемости у нас высокие, такие же, как и в мировых клиниках, - сообщил заведующий отделением Александр Юрьевич Быков.