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Жители Новосибирска получили печень и почки от одного донора

Сегодня, 05:58
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Заведующий отделением Областной клинической больницы Александр Юрьевич Быков и Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Станиславовна Шалыгина.

167 операций по пересадке органов и роговиц провели в Новосибирске в 2022 году

Сразу четыре пациента получили новые органы - сердце, печень и почки от одного донора несколько дней назад - для отделения трансплантологии Новосибирской Областной клинической больницы это типовая операция - рассказал заведующий отделением Александр Юрьевич Быков.

"Донор - это человек, у которого наступила смерть мозга. В реанимации врачи анестезиологи работают по определенному протоколу, чтобы определить ситуацию, в которой есть потенциальный донор для трансплантации органов. Один человек может стать спасителем для нескольких людей, когда происходит трансплантация сердца, почек и печени, роговицы," - рассказала Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Станиславовна Шалыгина.

Бердчанке Марие Орловой позвонили 19 октября 2022 года из Областной больницы с хорошей новостью - для нее появилась почка, готовая к пересадке. Мария собралась за полтора часа и приехала в клинику, и уже ночью ей провели операцию.

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У врачей есть всего несколько часов, чтобы решить, подходит ли орган для пересадки и определить, кому именно он предназначен - для этого нужно проанализировать очень большое количество параметров. Сегодня 10 ноября 2022 года Марию уже выписывают, но она будет находиться под наблюдением врачей до конца жизни, как и все пациенты после трансплантации. "Показатели приживаемости у нас высокие, такие же, как и в мировых клиниках, - сообщил заведующий отделением Александр Юрьевич Быков.

В Новосибирске три клиники проводят операции по трансплантации - Областная больниц - пересадка почки, печени и роговицы, Клиника Мешалкина - пересадка сердца, Клиника микрохирургии глаза - пересадка роговицы.

Новосибирские хирурги часто совершают невозможное в операционной, например, весной 2022 года они спасли пациентку с пульсирующим образованием в животе.

 

#Ольга Храмушкина#Город#Общество#Новосибирск#Трансплантация#Здоровье
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