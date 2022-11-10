"Донор - это человек, у которого наступила смерть мозга. В реанимации врачи анестезиологи работают по определенному протоколу, чтобы определить ситуацию, в которой есть потенциальный донор для трансплантации органов. Один человек может стать спасителем для нескольких людей, когда происходит трансплантация сердца, почек и печени, роговицы," - рассказала Замминистра здравоохранения Новосибирской области Лада Станиславовна Шалыгина.
Бердчанке Марие Орловой позвонили 19 октября 2022 года из Областной больницы с хорошей новостью - для нее появилась почка, готовая к пересадке. Мария собралась за полтора часа и приехала в клинику, и уже ночью ей провели операцию.
У врачей есть всего несколько часов, чтобы решить, подходит ли орган для пересадки и определить, кому именно он предназначен - для этого нужно проанализировать очень большое количество параметров. Сегодня 10 ноября 2022 года Марию уже выписывают, но она будет находиться под наблюдением врачей до конца жизни, как и все пациенты после трансплантации. "Показатели приживаемости у нас высокие, такие же, как и в мировых клиниках, - сообщил заведующий отделением Александр Юрьевич Быков.
В Новосибирске три клиники проводят операции по трансплантации - Областная больниц - пересадка почки, печени и роговицы, Клиника Мешалкина - пересадка сердца, Клиника микрохирургии глаза - пересадка роговицы.
Новосибирские хирурги часто совершают невозможное в операционной, например, весной 2022 года они спасли пациентку с пульсирующим образованием в животе.