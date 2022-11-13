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Стоимость строительства межвузовского кампуса в Новосибирске оценили в 13 млрд рублей

Сегодня, 07:01
Фото: Wikimedia
Кампус мирового уровня собираются построить и для студентов НГУ

Новый кампус для НГТУ и СГУПС в Новосибирске обйдется в 13 млрд рублей

Кампус мирового уровня для студентов НГТУ и СГУПС в Новосибирске собираются строить в рамках государственно-частного партнерства

Строительство совместного кампуса для студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) обойдется в 13 млрд рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ректора НГТУ Анатолия Батаева. Кампус рассчитан на проживание 2 тысяч студентов и кроме общежитий включает в себя учебно-лабораторные помещения и коворкинги.

По словам Анатолия Батаева, предполагается, что половину финансирования возьмет на себя государство, вторую половину – частные инвесторы. Ректор затруднился обозначить возможные сроки начала строительства.

В городе уже идут работы по возведению подобного кампуса для Новосибирского государственного университета. Тендер на строительство выиграла компания "Монотек Строй" из Москвы. Общую стоимость строительства оценивают более чем в 2.4 млрд рублей.

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#Общество#Новосибирск#Образование#Вуз#Кампус
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