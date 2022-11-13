Строительство совместного кампуса для студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) обойдется в 13 млрд рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ректора НГТУ Анатолия Батаева. Кампус рассчитан на проживание 2 тысяч студентов и кроме общежитий включает в себя учебно-лабораторные помещения и коворкинги.