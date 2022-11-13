Ранее Черкасов объяснял плохую игру спортсменов тяжелой психологической ситуацией в коллективе. В этом сезоне "Сибиряк", перешедший в Суперлигу отечественного мини-футбола, провел 7 встреч и во всех потерпел поражение. Команда не набрала ни одного очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.