Главный тренер профессионального мини-футбольного клуба "Сибиряк" из Новосибирска Александр Черкасов отстранен от работы. Аналогичное решение руководство клуба принято в отношении его помощника Юрия Бутрина. Как говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте команды, увольнение тренеров связано с низким качеством игры футболистов.
Ранее Черкасов объяснял плохую игру спортсменов тяжелой психологической ситуацией в коллективе. В этом сезоне "Сибиряк", перешедший в Суперлигу отечественного мини-футбола, провел 7 встреч и во всех потерпел поражение. Команда не набрала ни одного очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.