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В Новосибирске уволен главный тренер ПМФК "Сибиряк"

Сегодня, 04:18
Фото: pmfk-sibiryak.ru
Команда показывает наихудшие результаты в Суперлиге мини-футбола

Тренер ПМФК "Сибиряк" отстранен от работы с новосибирской командой

Александр Черкасов вместе со своим помощником отстранены от работы из-за низких показателей мини-футбольного клуба. С начала сезона команда не выиграла ни одного матча

Главный тренер профессионального мини-футбольного клуба "Сибиряк" из Новосибирска Александр Черкасов отстранен от работы. Аналогичное решение руководство клуба принято в отношении его помощника Юрия Бутрина. Как говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте команды, увольнение тренеров связано с низким качеством игры футболистов.

Ранее Черкасов объяснял плохую игру спортсменов тяжелой психологической ситуацией в коллективе. В этом сезоне "Сибиряк", перешедший в Суперлигу отечественного мини-футбола, провел 7 встреч и во всех потерпел поражение. Команда не набрала ни одного очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.

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#Общество#Новосибирск#Футбол#Тренер#Увольнение
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