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110 млн рублей: выставлен на продажу 500-метровый коттедж в Заельцовском парке

Сегодня, 07:16
Фото: avito.ru
Коттедж в Заельцовском парке

В Заельцовском парке продают коттедж за 110 млн рублей

В Новосибирске продается огромный коттедж - 500 кв. м - на территории Заельцовского парка, его оценили в 110 млн рублей.

"Коттедж расположен на территории Заельцовского парка, в экологически чистом месте, по соседству с жилым комплексом "Жуковка". (...) С южной стороны дома расположен на 6 сотках пруд, глубиной 5 метров, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимает беседка с русской печью и барбекю, водопад, который переходит в ручей", - говорится в объявлении на "Авито".

В описании отмечается, что на прилегающем к дому участке растут ели, кедры, сосны, ивы, а в пруду - камыши и кувшинки.

Внутри коттеджа располагаются гостиная с камином, кинозал, библиотека, бассейн, сауна и даже зимний сад - это из необычного. Стандартные помещения тоже есть, но в нестандартных количествах. Так, в доме пять санузлов и три гардеробных комнаты. 

Примечательно, что цена может быть снижена - "торг уместен", написал собственник.

Ранее сообщалось о продаже в пригороде Новосибирске элитного особняка площадью 748 кв. м с участком в 1.5 га. Цена этого лота достигла 170 млн рублей.

Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
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#Общество#Город#Новосибирск#Заельцовский парк#Элитный коттедж#Продажа#110 млн рублей
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