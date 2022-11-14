110 млн рублей: выставлен на продажу 500-метровый коттедж в Заельцовском парке

Внутри коттеджа располагаются гостиная с камином, кинозал, библиотека, бассейн, сауна и даже зимний сад - это из необычного. Стандартные помещения тоже есть, но в нестандартных количествах. Так, в доме пять санузлов и три гардеробных комнаты.