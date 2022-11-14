110 млн рублей: выставлен на продажу 500-метровый коттедж в Заельцовском парке

"Коттедж расположен на территории Заельцовского парка, в экологически чистом месте, по соседству с жилым комплексом "Жуковка". (...) С южной стороны дома расположен на 6 сотках пруд, глубиной 5 метров, дровяная баня и пляжная зона. Северную часть занимает беседка с русской печью и барбекю, водопад, который переходит в ручей", - говорится в объявлении на "Авито".
В описании отмечается, что на прилегающем к дому участке растут ели, кедры, сосны, ивы, а в пруду - камыши и кувшинки.
Внутри коттеджа располагаются гостиная с камином, кинозал, библиотека, бассейн, сауна и даже зимний сад - это из необычного. Стандартные помещения тоже есть, но в нестандартных количествах. Так, в доме пять санузлов и три гардеробных комнаты.
Примечательно, что цена может быть снижена - "торг уместен", написал собственник.
Ранее сообщалось о продаже в пригороде Новосибирске элитного особняка площадью 748 кв. м с участком в 1.5 га. Цена этого лота достигла 170 млн рублей.