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Миллион потратят на вырубку аварийных деревьев в Новосибирске

Сегодня, 01:15
Фото: 1MI
Под снос пойдет березы, черемуха, тополь и другие деревья

В Новосибирске вырубят аварийные деревья за 1,1 млн рублей

В Кировском районе Новосибирска срубят аварийные деревья, об этом стало известно на сайте госзакупок.

Из документации следует, что аукцион был объявлен 12 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Кировское». Победитель конкурса должен срубить аварийные деревья в Кировском районе Новосибирска. На работы выделяют 1,1 млн рублей.

В заявке госзакупок указано, что исполнитель должен не только снести деревья, но и провести их омолаживающую обрезку. Работы сделают на улицах Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Оловозаводской, Зорге и других до 12 декабря-2022.

Также читайте о том, как директора «Горзеленхоза» обвиняют в обрушении ветхого дерева на ребенка в Нарымском сквере Новосибирска. Во время сильного ветра дерево упало на мальчика. Он получил серьезные травмы и попал в реанимацию.

#Эмилия Губарева#Экология#Город#Новосибирск
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