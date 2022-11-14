Из документации следует, что аукцион был объявлен 12 ноября. Заказчиком выступает МКУ «Кировское». Победитель конкурса должен срубить аварийные деревья в Кировском районе Новосибирска. На работы выделяют 1,1 млн рублей.
В заявке госзакупок указано, что исполнитель должен не только снести деревья, но и провести их омолаживающую обрезку. Работы сделают на улицах Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Оловозаводской, Зорге и других до 12 декабря-2022.
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