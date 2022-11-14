Также читайте о том, как директора «Горзеленхоза» обвиняют в обрушении ветхого дерева на ребенка в Нарымском сквере Новосибирска. Во время сильного ветра дерево упало на мальчика. Он получил серьезные травмы и попал в реанимацию.